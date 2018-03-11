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Полиция изъяла тираж доклада Яшина и Милова об итогах 18 лет деятельности Путина

Полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», об этом сообщил политик Илья Яшин. По его словам, в середине недели они готовились представить доклад, он был полностью готов и оставалось только забрать тираж. Однако в воскресенье на подземной парковке одного из торговых центров, где им должны были передать тираж доклада, появились оперативники и изъяли его.

«Наш доклад посвящен результам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет», - написал Яшин в Facebook. По его словам, они специально не хотели привлекать внимание к работе, чтобы тираж не изъяли, однако произошла «утечка». Доклад Яшин пообещал все равно представить на следующей неделе. Его авторами являются сам Яшин и политик Владимир Милов.

В 2010 году Борис Немцов и Владимир Милов издали доклад «Путин. Итоги. 10 лет», в котором критикуется деятельность Владимира Путина на посту президента и председателя правительства.