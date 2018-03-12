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Министерство финансов Японии признало факт подделки документов по земельной сделке

Министерство финансов Японии признало факт фальсификации документов о продаже государственной земли по заниженной цене, сообщила газета Nikkei со ссылкой на представителя правящей Либерально-демократической партии. Из материалов исчезли имена премьер-министра Синдзо Абэ, его супруги и министра финансов. Разворачивающийся скандал может стать наиболее серьезной угрозой для Абэ за более чем пятилетний период его нахождения во главе правительства, указывает издание.

Земля была продана по заниженной цене в 2016 г. компании Moritomo Gakuen, которая владеет в стране сетью образовательных учреждений. В результате инициированного японским парламентом расследования 9 марта в отставку ушел руководитель налогового управления Японии Нобухиса Сагава. Парламентская оппозиция также требует отставки министра финансов Таро Асо.

По данным источников Nikkei, из запрошенных парламентом документов был удален ряд имен, в том числе упоминание супруги премьер-министра Акиэ. Изначально планировалось, что супруга Абэ станет почетным директором начальной школы, которую построят на проданном участке. Reuters со ссылкой на материалы также уточняет, что из документов были вычеркнуты имена Синдзо Абэ, его супруги и министра финансов. Исчезновение из документов имен наносит Абэ потенциально больший политический ущерб, чем сам факт проведения минфином сомнительной сделки с землей, отмечает Reuters.

Министр Асо заявил, что не намерен уходить в отставку. Он возложил вину за подделку документов на департамент финансовых операций и его тогдашнего руководителя Сагаву, а также извинился за своих подчиненных. Еще до отставки Сагавы с поста руководителя налогового управления стало известно о смерти отвечавшего за продажу земли сотрудника департамента. По предварительным данным, сотрудник покончил с собой.