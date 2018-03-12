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Порошенко попросил ЕС предоставить оборонительное оружие Украине

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС предоставить Киеву оборонительное оружие, а также признать Россию агрессором и стороной конфликта, передает телеканал «112 Украина». Об этом Порошенко сказал на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

«Через четыре года российской агрессии против Украины уже настало время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Настало время способствовать предоставлению государствами – членами ЕС и оборонительного оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», – сказал Порошенко.

Ранее госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет на общую сумму $47 млн.

Украина 6 марта продлила санкции в отношении банков с российским капиталом. В частности, санкции продлены против Сбербанка, ВТБ и подконтрольного ему «БМ банка», Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Sberbank Europe).