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Тиллерсон возложил ответственность на Россию за отравление Скрипаля

Россия с большой вероятностью ответственна за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он отметил, что власти США в курсе расследования, проводимого спецслужбами Великобритании, и «полностью доверяют» их выводам.

Вечером 12 марта премьер министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала «очень вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери. Она предположила, что отравление могло быть как «прямым действием российского государства», так и следствием утраты Москвой контроля над запасами российского химического оружия. Из заявления госсекретаря США следует, что публичному выступлению Мэй, предшествовали, в частности, его консультации с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

«Такого рода нападениям никогда не было оправдания - покушению на убийство частного лица на земле суверенной нации, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова взялась за это. От Украины до Сирии - и теперь в Великобритании - Россия по-прежнему является безответственной силой нестабильности в мире, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизням их граждан», - отмечается в заявлении Тиллерсона.

Госсекретарь США подчеркнул, что ответственные за совершение преступления, как и его заказчики, должны ощутить на себе «серьезные последствия» и подтвердил намерение Вашингтона координировать свои действия в этом направлении с Лондоном.

К вечеру 13 марта Великобритания рассчитывает получить от Москвы все разъяснения и сделать выводы о том, чем именно была атака в Солсбери. Мэй уточнила, что в случае неудовлетворительных разъяснений у Лондона будут основания расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства.

Как писала Times накануне, Великобритания готова к введению против России санкций – от высылки высокопоставленных российских дипломатов, аннулированию виз связанным с Кремлем предпринимателям и введению финансовых ограничений для участников так называемого списка Магнитского до отказа в признании права России принимать ЧМ-2018 по футболу. Также издание сообщало о планах Великобритании выступить с резким заявлением по России совместно с Германией и Францией.