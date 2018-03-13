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Путин приехал в Дагестан после антикоррупционных скандалов в республике

Российский президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, в республике Путин проведет встречу с представителями общественности. Кроме того, президент проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Это первый визит российского президента в Дагестан после начала антикоррупционных скандалов в республике. В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки, после чего возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях. Кроме того, были задержаны несколько человек. Среди них – врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Их обвинили в хищении бюджетных средств. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», – говорил ранее Путин.