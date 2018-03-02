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Путин впервые прокомментировал зачистку в Дагестане

Борьба с коррупцией в Дагестане продолжится и после выборов, сказал президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос участницы медиафорума ОНФ. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», — заявил Путин.

В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки в Дагестане, в результате которых были задержаны врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

По результатам проверок в республике возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщал «Интерфакс». В целом выявлено более 2400 нарушений закона.

В пятницу, 2 марта, был задержан глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб.