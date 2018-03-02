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Глава Дербентского района Дагестана подозревается в превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, говорится в сообщении СУ СКР по республике. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что в 2015 г. Джелилов, занимая должность врио главы Дербентского района, «явно выходя за пределы своих полномочий», незаконно передал в собственность двум местным жителям земельные участки площадью по 1 га каждый.

Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб.

В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки в Дагестане, в результате которых были задержаны врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

По результатам проверок в республике возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщал «Интерфакс». В целом выявлено более 2400 нарушений закона.