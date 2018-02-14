Почему показательные антикоррупционные зачистки неэффективны

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Равнение нынешнего руководства России на СССР все чаще заставляет задуматься о самоисполняющихся пророчествах: под воспоминания о том, сколько хорошего было в Советском Союзе, едва ли не буквально повторяются сюжеты, предшествовавшие его развалу. Сравнение сирийской авантюры с Афганистаном стало общим местом, и вот теперь очередь дошла и до ремейка полузабытого узбекского дела.

Любые аналогии в истории чаще всего ведут в тупик, и разница между событиями из разных эпох колоссальная, но все-таки нельзя не отметить некоторые важные совпадения.

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