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В Великобритании умер бывший топ-менеджер «Аэрофлота»

В Лондоне на 69-м году жизни скончался бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николай Глушков. Об этом сообщил в Facebook Демьян Кудрявцев, семья которого владеет «Ведомостями».

«У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего не известно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне, у себя дома», - пояснил Кудрявцев радиостанции «Говорит Москва».

Информацию о смерти Глушкова радиостанции Business FM подтвердил его адвокат Андрей Боровков. «Причину смерти родственники пока не сообщили», - сказал он.

С 1989 по 1991 г. Глушков занимал пост начальника отдела, потом - заместителя гендиректора компании «ЛогоВАЗ», созданной бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. Глушков возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», в 1996 г. его назначили заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств «Аэрофлота». Тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве, отмывании полученных незаконным путем денежных средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 г. Савеловский суд Москвы снял с Глушкова обвинения в мошенничестве и отмывании денег, но подтвердил приговор о злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Глушкова приговорили к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом уже отбытого срока его освободили в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище. В марте 2017 г. суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг.