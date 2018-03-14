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Рогозин сравнил создание космических войск США с открытием ящика Пандоры

Если заявление американского президента Дональда Трампа о создании космических войск означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры, считает вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Facebook.

Так Рогозин отреагировал на слова Трампа, который ранее заявил, что у США может появиться новый вид войск – космические войска. «Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как на земле, в воздухе и в воде», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

По словам президента США, ранее он не воспринимал эту идею всерьез, но сейчас считает ее отличной.

В действующей системе вооруженных сил США космическое командование входит в ВВС и подчиняется стратегическому командованию. В его задачи входит поддержка военных операций. Космическое командование было сформировано в 1982 г., его штаб-квартира находится в штате Колорадо.

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