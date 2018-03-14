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Sky News узнал о решении Мэй выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о решении выслать российских дипломатов из страны. Об этом рассказал в Twitter корреспондент Sky News Алистэр Банкалл со ссылкой на свои источники. Решение принято в связи с отравлением на территории страны экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Премьер объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 г., но «достаточное число», рассказали мне», — написал он в своем микроблоге. Журналист добавил, что не знает, будет ли выслан из Великобритании российский посол, поскольку британские власти хотят «сохранить возможность вести диалог» с российской стороной.

4 марта рядом с одним из торговых центров в британском городе Солсбери нашли двух человек, серьезно пострадавших от отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Скрипаль, приговоренный в 2004 г. к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г. Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила о причастности России к его отравлению «с высокой вероятностью».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ