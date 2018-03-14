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Бывший мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии

Экс-мэр Рыбинска, бывший совладелец НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин, приговоренный за взятку и растрату к 8,5 года тюрьмы и отбывающий наказание в колонии № 6 в Бежецке, объявил голодовку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Рубена Маркарьяна.

По его словам, Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток. «Видимо, кто-то неверно понял его восторг по поводу послания президента России Федеральному собранию», - пояснил адвокат. Маркарьян рассказал, что Ласточкин в колонии «высказался» по поводу выступления президента. В частности, он заявил, что «лично принимал участие в разработке авиадвигателей к тем военным новинкам», о которых рассказывал глава государства.

Ласточкин сказал, что много о них знает и «потому разделяет восторг, вызванный выступлением Владимира Путина». Через несколько дней, 5 марта, в колонию приехали несколько человек в штатском из Москвы, «провели обыски, допросили почти всех, Юрия Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток и одновременно на строгие условия содержания», отметил адвокат.

Маркарьян рассказал, что бывшему мэру запретили заниматься гимнастикой и снимать одежду, а общаться с адвокатом разрешили только в присутствии сотрудника охраны. Ласточкин собирается «продолжать голодовку до разрешения этого недоразумения», сказал адвокат.

В 2015 г. суд приговорил Ласточкина к 8,5 года строгого режима, оштрафовав его на 140 млн руб. Бывшего мэра арестовали в октябре 2013 г. и обвинили в получении взятки (ст. 290 УК) и растрате (ст. 161 УК). По информации следствия, будучи мэром, Ласточкин вымогал взятку в 2 млн руб. за переназначение директора одного из муниципальных предприятий ЖКХ Рыбинска.