Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров стал членом Совета Федерации

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Лавров подтвердил планы выслать британских дипломатов

Москва в скором времени объявит о высылке британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Обязательно», — ответил Лавров «РИА Новости» на соответствующий вопрос. Говоря о сроках, министр констатировал, что это произойдет «скоро».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду пообещал, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать».

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены британской королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.

Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией, и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Пострадавшие находятся в коме.