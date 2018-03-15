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Сечин рассказал о переезде Путина из Петербурга в Москву

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в фильме «Путин» рассказал о том, как Владимир Путин в 90-е гг. переезжал из Петербурга в Москву, сообщает «РИА Новости». По его словам, будущий президент переезжал в столицу налегке.

«Он (Путин) сказал: "Ну, поехали". Так я присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича. Мы налегке приехали тогда в Москву, вдвоем», — поделился Сечин.

С июня 1991 г. Путин занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 г. стал также первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. В 1996 г. Путин переехал в Москву, получив предложение занять пост заместителя управляющего делами президента.

«У меня выбора особо не было. Что делать? Работать-то особо негде. Я, если по-честному сказать, думал, что делать, в такси что ли подрабатывать? Я не шучу, серьезно. А куда деваться? Двое детей маленьких. Поэтому когда Бородин Павел Павлович (занимавший тогда пост управляющего делами президента) предложил переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента, я, конечно, согласился и приехать», — рассказал Путин в фильме. Он отметил, что благодарен Бородину за приглашение на работу.

В то же время изначально желания переезжать куда-либо из Петербурга не было, признался Путин.

Сечин с 1991 по 1996 г. занимал различные посты в мэрии Санкт-Петербурга. В 1996-1997 гг. он стал заместителем начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента.

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