Топ-10 преемников Владимира Путина

Михаил Метцель / ТАСС

В рейтинг включены политики, наиболее часто фигурировавшие в числе гипотетических преемников, которых эксперты оценили по пяти параметрам: публичность, ожидания продвижения в преемники в «интерпретационном пространстве», текущая активность, неконфликтность, «слабость субъектности». На восьмом месте Антон Вайно, руководитель Администрации президента

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