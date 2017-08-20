Топ-10 преемников Владимира Путина
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг потенциальных кандидатов
Эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг преемников президента Путина. На десятом месте Игорь Сечин, президент «Роснефти»
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Как указано в комментарии к рейтингу, понятие «преемники» при этом понимается как «фигура речи, означающая высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве». Девятое место занял Вячеслав Володин, председатель Госдумы
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В рейтинг включены политики, наиболее часто фигурировавшие в числе гипотетических преемников, которых эксперты оценили по пяти параметрам: публичность, ожидания продвижения в преемники в «интерпретационном пространстве», текущая активность, неконфликтность, «слабость субъектности». На восьмом месте Антон Вайно, руководитель Администрации президента
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Седьмое место – Сергей Кириенко, 1-й замглавы Администрации президента
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Шестое место – Алексей Кудрин, председатель КГИ
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Пятое место – Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
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Четвертое место – Сергей Шойгу, министр обороны
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Третье место – Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Второе место – Сергей Собянин, мэр Москвы
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Первое место – Дмитрий Медведев, председатель правительства
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