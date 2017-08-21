Список преемников президента возглавили премьер, мэр и губернатор
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Наибольшие шансы сменить Владимира Путина на посту президента по-прежнему имеет премьер Дмитрий Медведев, а вторым в этом списке, несмотря на проблемы с реновацией, стоит мэр Москвы Сергей Собянин. К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика», составившие рейтинг преемников президента. Как указано в комментарии к рейтингу, понятие «преемники» при этом понимается как «фигура речи, означающая высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве». А актуальность этого вопроса объясняется тем, что реализуемый сейчас инерционный сценарий, предполагающий вроде бы «подтверждение неизменности сложившихся реалий», при этом отнюдь не гарантирует сохранения статус-кво ни в определении политического курса, ни во внутриэлитной расстановке.
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