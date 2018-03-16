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Савченко попала в базу данных «Миротворца» как «предатель» Украины

Депутат Верховной рады герой Украины Надежда Савченко внесена в базу данных сайта «Миротворец», сообщает УНИАН.

«Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», - сообщается на сайте «Миротворца». Ресурс позиционирует себя как «Центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

15 марта Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Также члены комитета выступили за лишение Савченко звания героя Украины. Савченко отреагировала на это словами: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду».

Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в зале заседаний украинского парламента.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — заявил 15 марта Луценко, выступая в парламенте.