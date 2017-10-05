Савченко сломала микрофон Турчинову во время драки в Верховной раде

Депутаты Верховной рады при рассмотрении проекта закона о реинтеграции Донбасса устроили потасовку, передает телеканал «112 Украина». В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов решил обратиться к коллегам, заблокировавшим президиум.

«Происходит попытка заблокировать решение Верховной рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или несознательно...», - успел сказать он до того момента, как внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон, сломав его.

В итоге Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по Донбассу, которые украинский лидер Петр Порошенко внес с отметкой «неотложные». Спикер Рады Андрей Парубий сначала объявил перерыв, а затем закрыл заседание до утра, передает ТАСС.