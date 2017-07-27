Надежда Савченко планирует участвовать в выборах президента Украины

Народный депутат Надежда Савченко в интервью украинскому изданию «Главком» заявила, что собирается баллотироваться на пост президента Украины. «Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно», – сказала она.

По ее словам, для участия в выборах «нужно немного» – «2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться». «Открывается фонд, и честно говорится: я собираю деньги на президентство», – пояснила она.

Депутат также рассказала, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, она повела бы на них свою партию. «Я декларирую такую концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда. Они могут быть советниками, помощниками депутатов», – сказала Савченко.