Порошенко отменил «закон Савченко»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения». Об этом сообщается на сайте президента.

Закон вносит изменения в ч. 5 ст. 72 УК Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в ч. 1 этой статьи.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Он был принят Верховной радой 18 мая.

Изменения отменяют так называемый «закон Савченко», который действовал с декабря 2015 г. и предусматривал, что каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.