Верховная рада Украины отменила «закон Савченко»

Украинский парламент принял поправки в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый «закон Савченко».

На пленарном заседании в четверг за соответствующий законопроект № 5534 проголосовали 227 народных депутатов.

Таким образом, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания «день за день».

Так называемый «Закон Савченко» (закон «Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания») вступил в силу 23 декабря 2015 г. Суть его в том, что в Уголовный кодекс были внесены поправки, в соответствии с которыми один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания.

Принятие закона было инициировано депутатом Рады Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении на территории России.

Как пояснил на заседании Рады глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, «просто часть статьи Уголовного кодекса возвращается назад в том же виде, в котором ее в свое время убрали».

«Сегодня за тяжкие и особо тяжкие преступления насильники, убийцы, как правило, сидят в сизо. Все, кто даже совершили тяжкие и средней тяжести преступления, как правило, идут на поруки, под домашний арест. Важной мотивацией сегодня лично для меня является то, что убийца, насильник и предатель должны сидеть день за день», - сказал он.