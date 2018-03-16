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Минтранс предложил увеличить долю частных пассажирских поездов

Минтранс подготовил проект целевой модели рынка (ЦМР) дальних пассажирских железнодорожных перевозок, предполагающий, что с 2021 г. до 10% в этом сегменте должны занимать частные компании, сообщает газета «Коммерсантъ».

Документ предусматривает, что с 2021 г. частные перевозчики, выигравшие конкурс и подписавшие договор с Росжелдором, смогут получить доступ к железнодорожной сети. Лоты для конкурса будут составляться из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. До 2021 г. планируется также создать механизм формирования таких лотов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что рассматривают ЦМР и в целом одобряют либерализацию. «Планируем уже в этом году отказаться от практики регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и субсидирования ФПК», — отметили в ведомстве. Вместо этого, по словам представителя службы, ОАО «РЖД» как владелец инфраструктуры должно провести конкурс на убыточные социально значимые маршруты по критерию минимально запрашиваемой перевозчиком субсидии.

Сейчас фактически единственным оператором дальних пассажирских перевозок является РЖД. На долю структур ОАО «Российские железные дороги» — Федеральной пассажирской компании (ФПК) и Дирекции скоростного сообщения приходится почти 94% перевозок, напоминает газета. Крупнейшая в России частная компания, занимающаяся частными поездами дальнего следования, — «Трансклассервис» — занимает 1,1% рынка.