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Минтранс предложил увеличить долю частных пассажирских поездов

Ведомости
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Минтранс подготовил проект целевой модели рынка (ЦМР) дальних пассажирских железнодорожных перевозок, предполагающий, что с 2021 г. до 10% в этом сегменте должны занимать частные компании, сообщает газета «Коммерсантъ».

Документ предусматривает, что с 2021 г. частные перевозчики, выигравшие конкурс и подписавшие договор с Росжелдором, смогут получить доступ к железнодорожной сети. Лоты для конкурса будут составляться из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. До 2021 г. планируется также создать механизм формирования таких лотов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что рассматривают ЦМР и в целом одобряют либерализацию. «Планируем уже в этом году отказаться от практики регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и субсидирования ФПК», — отметили в ведомстве. Вместо этого, по словам представителя службы, ОАО «РЖД» как владелец инфраструктуры должно провести конкурс на убыточные социально значимые маршруты по критерию минимально запрашиваемой перевозчиком субсидии.

Сейчас фактически единственным оператором дальних пассажирских перевозок является РЖД. На долю структур ОАО «Российские железные дороги» — Федеральной пассажирской компании (ФПК) и Дирекции скоростного сообщения приходится почти 94% перевозок, напоминает газета. Крупнейшая в России частная компания, занимающаяся частными поездами дальнего следования, — «Трансклассервис» — занимает 1,1% рынка.

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Экономика
Новости

Правительство обвинило НПФ в недобросовестности при переводе накоплений граждан

Ведомости
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Правительство связывает убытки граждан от досрочной смены управляющих пенсионными накоплениями с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом RNS заявили в аппарате вице-премьера Ольги Голодец.

«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — сказал представитель Голодец. 

За более подробным комментарием по этому вопросу в аппарате вице-премьера посоветовали обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР). 

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные ПФР за 2017 г. сообщил, что граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене пенсионных фондов. Только «молчуны», решившие перейти из ПФР в НПФ, лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года. 

Менять пенсионный фонд можно только раз в пять лет, в так называемый год фиксации. 31 декабря такого года на счете человека в фонде фиксируется весь инвестиционный доход, полученный за предыдущие пять лет. При более частой смене страховщика теряется весь заработанный после фиксации доход на накопления. 

В декабре прошлого года ПФР предупреждал от необдуманного выбора НПФ под воздействием недобросовестных агентов, которые активизировались к концу года. 

Как живется пенсионерам в разных странах

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Бизнес
Новости

Самый богатый человек Гонконга ушел на пенсию

Ведомости
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Миллиардер Ли Кашин ушел на пенсию с должности председателя совета директоров созданной им группы компаний CK Hutchison Holdings Ltd., сообщает Bloomberg. Он передал управление конгломератом своему 53-летнему сыну Виктору, а сам останется его советником.

По данным Forbes на 2018 г., 89-летний Ли Кашин является самым богатым человеком Гонконга. Его состояние оценивается в $36 млрд. Долгое время он оставался самым богатым человеком Азии, пока его не обогнал основатель Alibaba Джек Ма.

В списке самых богатых людей мира Ли Кашин занимает 23-е место. Он также включен в список самых влиятельных людей мира по версии Forbes (33-е место).

Ли Кашин родился в 1928 г. в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 г. его семья переехала в Гонконг. Созданный им конгломерат занимается недвижимостью, логистикой, розничной торговлей, инфраструктурой, энергетикой, телекоммуникациями и финансами. Под началом Ли Кашина работают около 310 000 человек более чем в 50 странах мира.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
Новости

Медведев предложил повысить в пять раз штраф за выезд на железную дорогу

Ведомости
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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий рост штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в пять раз - до 5000 руб., сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Официальным представителем правительства при рассмотрении документа назначен статс-секретарь - заместитель министра транспорта Сергей Аристов.

Инициатива была рассмотрена и одобрена на заседании кабинета министров 1 марта 2018 г. Действующие сейчас меры ответственности не соответствуют «той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути», уверены в кабинете министров.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.10 КоАП, которое устанавливает санкцию за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5000 руб. (в настоящее время — 1000 руб.)», - говорится в документе.

Действующая редакция соответствующей статьи включает наказание за подобное нарушение в виде штрафа в 1000 руб. или лишения водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Водитель лишается прав в случае, если это не первое его подобное нарушение за год.

Минтранс, как указывал «Коммерсантъ», подготовил законопроект о росте штрафов за выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или красном свете до 5000 руб. (до 10 000 руб. при повторном нарушении в течение года) в марте 2016 г.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Финансы
Новости

Сбербанк предложил кредитные карты для малого бизнеса

Ведомости
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Сбербанк первым в России предложил кредитные карты для малого бизнеса, с помощью которых можно без ограничений оплачивать любые товары и услуги, говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». В течение 50 дней проценты по кредиту не начисляются при условии его погашения в указанный срок.

Использовать кредитную карту можно как на территории России, так и за рубежом. Во время проведения пилотного проекта Сбербанк выпустил таких карт на сумму кредитных договоров около 310 млн руб. Чаще всего карта использовалась представителями малого бизнеса для оплаты командировочных расходов, товаров и услуг, отметили в банке.

Использование кредитной бизнес-карты — это удобный способ для малого бизнеса получить кредит, говорит старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. Минимальный лимит по карте составляет 100 000 руб., максимальный — 1 млн руб. 

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Бизнес
Новости

Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов

Ведомости
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Samsung запустил в России федеральную программу trade-in, в рамках которой его новые устройства можно купить со скидкой до 40 000 руб., говорится в сообщении компании. В программе могут участвовать смартфоны Samsung Galaxy серии S (начиная с S5), серии A (начиная с выпуска 2016 г.), Note5, а также некоторые модели iPhone.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно принести свой смартфон в салон Samsung или магазин партнера и обменять его на скидку при покупке нового устройства. Рассчитать размер потенциальной скидки можно с помощью калькулятора на сайте компании. Оценка устройства проводится в салонах в присутствии покупателя.

Запуск программы trade-in приурочен к старту продаж в России новых смартфонов от Samsung — Galaxy S9 и S9+, которые заменят гаджеты восьмой серии. Предзаказ на них действовал с конца февраля. Стоимость смартфонов Galaxy S9 составляет 59 990 руб., Samsung Galaxy S9+ – 66 990 руб. и Samsung Galaxy S9+ (256 ГБ) – 74 990 руб. Покупатели могут приобрести их в трех цветах: черном, серебристом и сиреневом.

В компании отметили, что больше других пользователям нравится Galaxy S9+ черного цвета на 256 гигабайт памяти. Смартфоны Galaxy S пользуются большим успехом, получают много профессиональных наград и положительных отзывов среди аудитории. «Одновременно со стартом продаж новых флагманов мы анонсируем программу trade-in, это глобальная инициатива, которая позволит владельцам смартфонов более ранних моделей поменять используемое устройство на выгодных условиях», - прокомментировал старт продаж глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

В России стартовали продажи iPhone X

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин поручил разработать указ о национальных целях развития до 2024 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил своей администрации обеспечить разработку проекта указа, определяющего национальные цели развития России на период до 2024 г. Перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Администрации поручено обеспечить разработку еще ряда указов. В частности, об увеличении населения и повышении ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 г., повышении уровня жизни граждан, снижении вдвое уровня бедности, о вхождении России в число крупнейших экономик мира.

Кроме того, администрация должна обеспечить разработку указа, определяющего национальные цели и целевые показатели в здравоохранении, образовании, демографии, жилищной политике, экологии, бизнесе, цифровой экономике и других сферах.

Ответственным за выполнение всех этих поручений назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. Часть поручений направлена правительству России и Центробанку. За их выполнение отвечают Дмитрий Медведев и Эльвира Набиуллина. 

Эмоции президентского послания – 2018

Бизнес
Новости

Один из фондов Baring Vostok продаст акции «Тинькофф банка»

Ведомости
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Один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в связи с завершением деятельности продает акции TCS Group Holding (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Тинькофф банка».

«Один из фондов прямых инвестиций нашего акционера BVCP, инвестировавшего в TCS Group до проведения IPO, завершает свою деятельность и поэтому продает всю свою долю, при этом партнеры BVCP останутся акционерами Тинькофф», - отмечается в сообщении.

«Тинькофф банк» обладает огромным потенциалом развития, потому партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами, заявил в свою очередь основатель и старший партнер BVCP Майкл Калви.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 млн обыкновенных акций, или около 1,8% уставного капитала TCS Group Holding, через процедуру ускоренного сбора заявок. Рыночная стоимость пакета оценивается примерно в $80 млн.

Основной владелец TCS Group - основатель компании Олег Тиньков, владеющий долей в 47,3% акций. Менеджменту «Тинькофф банка» на 1 декабря 2017 г. принадлежало 6,07%, фонду Vostok Emerging Finance (структура Vostok Nafta) - 2,31%, BVCP - 2,19%. Goldman Sachs по состоянию на 31 декабря 2013 г. владел 2,19%.

Выбор редактора
Технологии
Новости

У «Ростелекома» сменился финансовый директор

Ведомости
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На должность финансового директора «Ростелекома» назначен Сергей Анохин, говорится в сообщении компании. На новом месте он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчетностью, а также за вопросы стратегического планирования.

Кай-Уве Мельхорн, который с 2013 г. занимал должность финансового директора, покинет компанию и сосредоточится на собственных проектах, отметили в «Ростелекоме».

Ранее об этом сообщали «Ведомостям» знакомый Мельхорна и сотрудник «Ростелекома». С чем связаны кадровые перестановки, источники не говорят. 

В апреле 2017 г. Анохин был назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений.

Ранее Анохин работал в банковском секторе. С 2014 г. он возглавлял финансовый блок новой бизнес-линии банка ВТБ. В период присоединения Банка Москвы к ВТБ в 2015-2016 гг. дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский поблагодарил Мельхорна за проделанную работу по реструктуризации. Он отметил, что должность финдиректора предоставит Анохину больше возможностей для реализации стратегии компании.

Недвижимость
Новости

«Зарядью» и «Лужникам» не достались премии MIPIM Awards

Ведомости
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Во Франции состоялась церемония награждения престижной премией в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards, сообщается на сайте MIPIM. Победители были выбраны в 11 категориях. В их число не попали московские проекты «Лужники» и «Зарядье», хотя они в числе еще 44 претендентов вошли в шорт-лист награды. Всего на получение премии претендовали 227 объектов из 55 стран.

Парк «Зарядье» претендовал на премию в номинации «Лучший проект городской регенерации». Соперниками московского парка были проект редевелопмента старого квартала Porta Nuova в Милане, комплекс Puhlmannhof в Берлине и парк «Калиджодо» в Джакарте. Победа досталась миланскому кварталу Porta Nuova. Проект представляет собой мультифункциональный редевелопмент исторического центра города, в результате которого Милан получит деловой район с высотками на 140 000 кв. м, 400 квартир премиум-класса и 40 000 «квадратов» ритейла и культурных пространств. Кроме того, 160 000 кв. м Porta Nuova отдано под площади, парки, сады. Оценочная стоимость проекта, по сообщению Bloomberg, составляет 2 млрд евро (стоимость «Зарядья» - около 14 млрд руб.).

Стадион «Лужники» боролся за награду в номинации «Лучшее обновленное здание». В этой категории победило здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала недавно скончавшаяся лауреат Притцкеровской премии Заха Халид. В рамках проекта бывшее здание пожарной станции, над которой надстроили футуристическую башню, превратилось в штаб-квартиру порта. Оценочная стоимость проекта составляет 55 млн евро. К слову, реконструкция «Лужников» стоила гораздо дороже - 26,6 млрд руб. (или около 380 млн евро).

Как открылись обновленные «Лужники»