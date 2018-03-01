Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Андрей Гордеев / Ведомости

Кроме скульптур «ЦСКА» имеет и необычную конструкцию эскалаторов, которые, в отличие от привычных эскалаторов на старых станциях, не имеют широкого расстояния между собой. По старым нормам здесь поместились бы только три эскалатора, а так их четыре. Также впервые в московском метро эскалаторы расположены по аналогии с торговыми центрами: на старых станциях при пересадке или выходе с пассажиры пользуются коридорами. Здесь же три эскалатора расположены в едином стакане с промежуточным площадками

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