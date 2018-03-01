Недвижимость / Стройки и инфраструктура

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

«Ведомости» проехали по первому участку линии
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