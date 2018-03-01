Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро
«Ведомости» проехали по первому участку линии
На этой неделе в Москве запущен первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В нем пять станций общей протяженностью 10,5 км. Предполагается, что по завершении строительства (намечено на 2022 г.) длина кольца составит 69 км и будет включать 31 станцию. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец - Кольцевую линию метро в Пекине (57 км). На фото: станция «Деловой центр»
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Первая станция участка - «Деловой центр» (на фото). Неглубокая (22,5 м) трехпролетная станция. Колонны и потолок облицованы металлом, пешеходные галереи над путями - стеклом. Расположена на территории «Москва-Сити». Имеет переходы на станции «Выставочная» Филёвской линии и «Деловой центр» Солнцевской линии, которая была закрыта 24 февраля на неопределенный срок. Причина в том, что из-за соединения БКЛ с Солнцевской линией возможность оборота поездов на старой станции «Деловой центр» пропала, потому что пришлось бы пускать поезда в одном тоннеле во встречном направлении
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Станция «Шелепиха» (на фото) тоже не глубокая - 26 м. Располагается на Шелепихинском шоссе. Имеются выходы к станции «Шелепиха» МЦК и железнодорожной платформе Тестовская Смоленского направления. По сути, является продолжением Солнцевской (желтой) линии, хотя ободок под буквой «М» на крыше входного вестибюля говорит, что станция принадлежит «бирюзовой» БКЛ
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Цвет отделки станций БКЛ по задумке архитекторов должен повторять цвет радиальной линии метро, на которую можно пересесть. На «Шелепихе» (на фото) этот цвет - желтый. Кстати, построена станция по типовому проекту, разработанному под руководством главного архитектора «Метрогипротранса» Николая Шумакова
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Глубина станции «Хорошевская» (на фото) 28 м. Она находится на Хорошевском шоссе между ул. Куусинена и 4-й Магистральной. Имеет переход на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро, выход к станции «Хорошево» МЦК и к перехватывающей парковке
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Колонны и часть путевых стен станции облицованы фиолетовым мрамором, по цвету Таганско-Краснопресненской линии, на которую можно пересесть. Пол и стены отделаны светло-серыми гранитом и мрамором
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Потолок изготовлен из белых светоотражающих материалов. Весь дизайн станции выполнен в стиле авангард - в духе творчества конструктивистов
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Так выглядит вход в вестибюль «Хорошевской». Станция имеет два подземных вестибюля. Восточный украшен композициями в духе работ Казимира Малевича и его последователей. Западный выполнен в стиле конструктивистов
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Станция ЦСКА, пожалуй, самая зрелищная. Расположена под территорией парка «Ходынское поле». Выходы ведут к центральному входу в парк, Дворцу спорта «Мегаспорт» и стадиону «ВЭБ Арена» (арена ФК ЦСКА). Элементы оформления выполнены в цветах символики этого клуба - синем и красном
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Решение о строительстве станции на Ходынском поле было принято в 2008 г., и открыться она должна была в 2015 г. Но этому помешало большое количество грунтовых вод, с которыми столкнулись рабочие в хоте строительства. Нынешнее название станции - «ЦСКА» - утвердили лишь в апреле 2016 г., после того как 8072 болельщика обратились с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину
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В оформлении станции использованы 4 бронзовые скульптуры, созданные студией военных художников имени М. Б. Грекова. У каждой скульптуры есть свой прообраз. Например, прообразом скульптуры хоккеиста стал Денис Денисов
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Но в жизни скульптуры запомнятся по видам спорта: футболист, лыжник, баскетболист и хоккеист. Все фигуры установлены на высоких постаментах. Общая высота каждой скульптуры - около 5 м, но они в глаза не бросаются, так как выполнены в темных тонах
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Потолок станции расписан декоративными изображениями, посвященными различным видам спорта
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Кроме скульптур «ЦСКА» имеет и необычную конструкцию эскалаторов, которые, в отличие от привычных эскалаторов на старых станциях, не имеют широкого расстояния между собой. По старым нормам здесь поместились бы только три эскалатора, а так их четыре. Также впервые в московском метро эскалаторы расположены по аналогии с торговыми центрами: на старых станциях при пересадке или выходе с пассажиры пользуются коридорами. Здесь же три эскалатора расположены в едином стакане с промежуточным площадками
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В первые дни работы на станции наблюдалось большое количество болельщиков ЦСКА с соответствующей символикой. Предполагается, что ввод в эксплуатацию станции «ЦСКА» разгрузит станции «Полежаевская», «Сокол» и «Аэропорт»
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Станция «Петровский парк» (глубина 15 м) находится на Ленинградском проспекте около стадиона «Динамо» («ВТБ-Арена») и Петровского парка. Расположена вблизи станции «Динамо» Замоскворецкой линии метро. В дальнейшем эти две станции соединит подземный переход. Сейчас он закрыт (на фото). В настоящее время пересадка осуществляется через выход на поверхность. Новая поездка при этом не снимается, если пассажир успеет перейти в течение получаса
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Как и на других станциях БКЛ, в оформлении «Петровского парка» использованы металл и мрамор. Отличие - в цвете. Зеленоватый цвет выбран по цвету Замоскворецкой линии, на которую отсюда пересадка. Сотрудники говорят, что металлические колонны на станции установлены не ради дизайна - это специальные вытяжки, которые могут удалять со станции дым
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Власти ожидают, что новые станции БКЛ снизят нагрузку на существующие линии метро, прежде всего на Кольцевую линию. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1 млн человек в сутки. На фото станция «Петровский парк»
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