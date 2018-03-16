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Центризбирком получил почти 500 жалоб на административный ресурс

Центризбирком получил 471 обращение, связанное с применением административного ресурса. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей.

По словам Памфиловой, более чем из половины регионов таких жалоб не поступало, но вот Ростовская, Кемеровская, Ленинградская области и Мордовия вызывают беспокойство. По поводу Кемерово даже пришлось направить телеграмму губернатору области и, для профилактики, – обращение в Генпрокуратуру, отметила она.

По сообщениям из Ленинградской области, сотрудники бюджетных организаций получили приказ подать заявления о голосовании по месту пребывания. В день выборов, 18 марта (объявлено рабочим днем), им приказано прибыть к месту работы, где у них проверят наличие паспортов и отправят голосовать в сопровождении руководства. «Срочно в прокуратуру!» – прокомментировала это Памфилова.

По ее словам, в связи с угрозой злоупотребления административным ресурсом ЦИК уже направил 46 обращений губернаторам, 28 – в Минобразования, 53 – в МВД, шесть – в органы прокуратуры и одно – в Следственный комитет.

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