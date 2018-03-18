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Посол России в США рассказал о провокациях на выборах президента

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях, произошедших в ходе досрочного голосования на выборах российского президента в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

«К сожалению, были факты провокаций, - рассказал он. - Здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Антонов сообщил также об угрозах в адрес лиц, предоставлявших помещения под голосование. В то же время, по его словам, российская сторона сделала все для организации голосования в США.

«Мы сделали все возможное здесь, в США для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации смог реализовать свое конституционное право и сегодня решить, какой бы он хотел видеть Российскую Федерацию. Я хочу видеть свою страну богатой, сильной, демократичной. А это, на мой взгляд, самое главное», - подытожил российский посол.

В качестве наблюдателей на выборах в посольстве работают представители различных партий, уточнил он. «Я твердо убежден, что мы выполним все российские законы и все будет сделано так, как и положено», - заключил Антонов.

В России 18 марта проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

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