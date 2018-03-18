Новости
Политика
Новости

ABC News назвал возможный способ отравления Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом через вентиляцию в его автомобиле BMW. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники среди сотрудников разведки.

По данным телеканала, британские власти получили более четкое представление о том, как именно произошло отправление. По их мнению, токсин использовался в виде пылеобразного порошка. Британская сторона полагает, что он циркулировал в вентиляции BMW бывшего сотрудника ГРУ.

Три сотрудника разведки в беседе с ABC News назвали очевидным российское военное происхождение вещества и то, что это был пылеобразный органофосфатный нейротоксин.

По информации других источников телеканала, от нервно-паралитического вещества, кроме Скрипаля и его дочери, пострадали еще 38 человек. Количество пострадавших может вырасти, указывает издание.

Ранее The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы писала, что вещество, которым отравили бывшего агента ГРУ, могло быть ввезено в Великобританию в чемодане его дочери из России. Издание отмечало, что оно могло быть помещено на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме Скрипаля.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом Россию. Премьер-министр страны Тереза Мэй в связи с инцидентом объявила о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой, и замораживании двусторонних отношений. Власти США, Германии и Франции согласились с позицией Лондона. Российские власти отрицают причастность к созданию яда и отравлению экс-полковника ГРУ.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин после обработки 30% бюллетеней лидирует на выборах с 73,11%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Владимир Путин после обработки 30% бюллетеней лидирует на президентскихвыборах, который набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом Ксения Собчак с 1,39%.

Соответствующие данные представлены на информационном экране Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Telegram-канале ЦИК также опубликованы результаты кандидатов по итогам обработки 31,58% бюллетеней, согласно которым у Путина - 73,31% голосов, у Грудинина - 14,79%, Жириновского - 6,69% и Собчак - 1,40%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Ранее ЦИК и МВД сообщили, что пока не нашли серьезных нарушений на выборах президента, которые прошли в России 18 марта. Последняя явка — к 18:00 мск — составила 60%, уточняли в ЦИК. В 2012 году к этому моменту она оценивалась в 56,72%. Всего, по итоговым результатам избиркома, тогда на избирательные участки по всей России пришли 65,34% избирателей.

Как голосовали кандидаты в президенты

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

ЦИК и МВД не нашли серьезных нарушений на выборах президента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД пока не обнаружили серьезных нарушений на выборах президента. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. К таким же выводам пришли в МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр министерства.

«На сейчас мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава богу, довольно скромно», - заявила Памфилова на заседании ЦИК, комментируя вопрос о нарушениях.

В МВД отметили, что не нашли нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов, на момент закрытия избирательных участков. Собеседник агентства добавил, что для обеспечения порядка на участках работали около 275 000 сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии», - отметил представитель МВД.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным, набирает на выборах 72,06% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) - 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. Данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

В России 18 марта состоялись выборы президента. Избирательные участки работали до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК: Путин набирает на выборах президента 72,06% голосов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), набирает на выборах 72,06% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты от ЦИК. Такие данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

Согласно информации от избирательной комиссии, Павел Грудинин (КПРФ) набирает 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР после обработки 22% бюллетеней - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. У каждого из остальных четырех кандидатов пока менее 1%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал также результаты экзитпола (опроса на выходе с избирательных участков), согласно которым Путин набирает на выборах 73,9%. Опросы ВЦИОМа свидетельствуют о том, что на втором месте Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Жириновский от ЛДПР (6,7%). Собчак от «Гражданской инициативы» - на четвертом месте с 2,5%.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные результаты явки на 18.00 по мск на выборах, которая составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - говорилось в сообщении ЦИК. В ходе предыдущих выборов главы государства, явка к этому моменту составила 58,3%.

В России 18 марта прошли выборы президента. Избирательные участки были открыты для избирателей с 8.00 до 20.00. 

Как голосовали кандидаты в президенты

Выбор редактора
Политика
Новости

Экзитпол ВЦИОМа предсказал победу Путина на выборах с 73,9% голосов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Владимир Путин, кандидат-самовыдвиженец на пост президента России, набирает на выборах 73,9%. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты экзитполов (опроса на выходе с избирательных участков) от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам опросов, действующий президент побеждает в первом туре. На втором месте - Павел Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Владимир Жириновский от ЛДПР (6,7%). Остальные кандидаты: Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» - 2,5%, Григория Явлинский от «Яблока» - 1,6%, Борис Титов от Партии роста - 1,1%, Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) - 1,0%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Всего социологи опросили 162 601 человек, уточняется в сообщении. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались отвечать 37,2% опрошенных.

Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России на 18.00 по мск составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - указывалось в материалах комиссии.

На предыдущих президентских выборах, в 2012 г., явка на 18.00 мск составила 58,3%. Таким образом, явка на текущих выборах к 18.00 мск превысила прошлую на 1,63%.

18 марта в России состоялись выборы президента. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. В выборах участвовали восемь кандидатов.

Политика
Новости

Навальный назвал лицемерной кампанию Собчак и отказался с ней сотрудничать

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Оппозиционер Алексей Навальный назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак «лицемерной», а также рассказал о том, что в личной беседе кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» рассказывала ему об «огромных деньгах», которые ей якобы предлагали за выдвижение. Политики выступили вместе в эфире канала «Навальный. Live».

Изначально Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. Оппозиционер отказался от сотрудничества, подчеркнув, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

«Я буду судить тебя, Ксения, по делам. Все твои дела на данный момент отвратительны и абсолютно лицемерны. Извини за такую откровенность», - заявил Навальный на предложение Собчак. Навальный обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции - «карикатурным либеральным кандидатом». «Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить людей от оппозиции», - настаивает оппозиционер.

Собчак обвинения отрицает. Она подчеркнула, что Навальный передает ее слова некорректно.

Собчак и Гудков сообщили о создании новой партии 15 марта. Партия создается на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева - министра экономики в 1992-1993 гг. Ее предварительное название – Партия перемен.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны рассказало о явке в 98% среди военнослужащих

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала на выборах президента, по предварительным данным, составила более 98%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Николая Панкова.

«По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%», - уточнил заместитель министра.

Согласно информации на интерактивном экране в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По данным ЦИК на 18.30 мск, явка по всей России - 57,74%. 

Выбор редактора
Политика
Новости

Посол России в США рассказал о провокациях на выборах президента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях, произошедших в ходе досрочного голосования на выборах российского президента в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

«К сожалению, были факты провокаций, - рассказал он. - Здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Антонов сообщил также об угрозах в адрес лиц, предоставлявших помещения под голосование. В то же время, по его словам, российская сторона сделала все для организации голосования в США.

«Мы сделали все возможное здесь, в США для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации смог реализовать свое конституционное право и сегодня решить, какой бы он хотел видеть Российскую Федерацию. Я хочу видеть свою страну богатой, сильной, демократичной. А это, на мой взгляд, самое главное», - подытожил российский посол.

В качестве наблюдателей на выборах в посольстве работают представители различных партий, уточнил он. «Я твердо убежден, что мы выполним все российские законы и все будет сделано так, как и положено», - заключил Антонов.

В России 18 марта проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

Выбор редактора
Политика
Новости

ОБСЕ призвала Украину обеспечить голосование россиян на выборах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) обеспокоена тем, что Украина заблокировала избирательные участки в день выборов президента России. Об этом заявил ТАСС директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри. Он призвал постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука обеспечить голосование россиян.

При этом Перри пояснил, что задачей ОБСЕ является наблюдение за выборами в России, а не за ее пределами. «Содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами», — сказал представитель ПА ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента.

Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.

На избирательных участках ажиотаж

Политика
Новости

Джонсон заявил о готовности расследовать дело Скрипаля вместе с Москвой

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лондон хотел бы расследовать отравление Сергея Скрипаля, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова вместе с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Би-би-си.

Он также сообщил, что Британия передаст образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник, чтобы провести исследования. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Москва отвергает эти обвинения, отмечая, что Лондон не представил никаких доказательств.

Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество, 12 марта был найден мертвыми в своем доме в Лондоне. Полиция расследует смерть Глушкова как убийство. 

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Политика
Новости

На избирательном участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На одном из избирательных участков в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову.

«У нас ЧП на участке № 1480, городской округ Люберцы. По камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней», — сказала Коновалова. По ее словам, вброс произошел около 9.00. Стационарная урна опечатана, бюллетени будут признаны недействительными. «К сожалению, голоса тех, кто пришел реально на участок, не будут учтены при голосовании на выборах», — заключила Коновалова.

Сейчас голосование на участке продолжается, для этого установлена резервная урна. Председатель избиркома № 1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.

Вброс зафиксирован на камеру, однако номер участка, указанный на видео, перепутан. «На камерах написано, что это участок 1479, я обращаю ваше внимание, что это ошибка "Ростелекома" при указании камер, это участок 1480», — сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что председателя УИК во Владимирской области уволили за досрочное начало голосования.

Политика
Новости

Председателя УИК во Владимирской области уволили за досрочное начало голосования

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Во Владимирской области на избирательном участке № 160 Петушинского района в нарушение установленного порядка голосование началось в 7.50 утра. В связи с этим председатель участковой избирательной комиссии Петушинского района был уволен, сообщает областной избирком.

Стационарный ящик для голосования, в который избиратели опускали бюллетени до 8.00, опечатан и не будет использоваться в день голосования. Новый ящик был установлен в присутствии наблюдателей, отметили в облизбиркоме.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как голосовали кандидаты в президенты

Читать ещё
Preloader more
Фото