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ABC News назвал возможный способ отравления Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом через вентиляцию в его автомобиле BMW. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники среди сотрудников разведки.

По данным телеканала, британские власти получили более четкое представление о том, как именно произошло отправление. По их мнению, токсин использовался в виде пылеобразного порошка. Британская сторона полагает, что он циркулировал в вентиляции BMW бывшего сотрудника ГРУ.

Три сотрудника разведки в беседе с ABC News назвали очевидным российское военное происхождение вещества и то, что это был пылеобразный органофосфатный нейротоксин.

По информации других источников телеканала, от нервно-паралитического вещества, кроме Скрипаля и его дочери, пострадали еще 38 человек. Количество пострадавших может вырасти, указывает издание.

Ранее The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы писала, что вещество, которым отравили бывшего агента ГРУ, могло быть ввезено в Великобританию в чемодане его дочери из России. Издание отмечало, что оно могло быть помещено на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме Скрипаля.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом Россию. Премьер-министр страны Тереза Мэй в связи с инцидентом объявила о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой, и замораживании двусторонних отношений. Власти США, Германии и Франции согласились с позицией Лондона. Российские власти отрицают причастность к созданию яда и отравлению экс-полковника ГРУ.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ