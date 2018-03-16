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The Telegraph узнала о доставке токсина «Новичок» из Москвы в чемодане дочери Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было провезено на территорию Великобритании из России в чемодане его дочери Юлии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.

По сведениям издания, 33-летняя Юлия Скрипаль, прилетела в Великобританию 3 марта в 14.00 рейсом из Москвы. На следующий день отец и дочь были найдены в бессознательном состоянии в центре Солсбери. Токсином предположительно моли быть пропитаны предметы одежды Юлии, яд мог быть спрятан в косметике или подарке, который открыли в доме Скрипалей в Солсбери. Один из собеседников издания предположил, что злоумышленники легко могли попасть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Британские спецслужбы отказались от версии, по которой преступники сами провезли яд на территорию королевства.

В контакт с нервно-паралитическим веществом могли вступать 131 человек, заявил накануне замначальника полиции графства Уилтшир Пол Миллс. В больницы обратились 46 человек, обеспокоенные тем, что также могли отравиться.

Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим агентом «Новичок», разработанным в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой и заморозке двусторонних отношений. Власти США, Германии и Франции также убеждены в российском следе в деле об отравлении Скрипалей. Москва отрицает причастность к разработке яда и отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.