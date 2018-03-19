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Явка на президентских выборах превысила 67%

По итогам обработки более 90% протоколов, явка на выборах составила более 67%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК России Николая Булаева.

Ранее источник РБК, близкий к администрации президента, заявлял, что в Кремле будут считать хорошим результатом явку не ниже 65% избирателей. На выборах 2012 г. явка составила 65,3% избирателей. Из них за избранного президента Владимира Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы. Для выборов-2018 достойным результатом представители администрации президента готовы были считать 47-48 млн голосов за кандидата от власти. По факту поддержка Путина составила почти 50 млн голосов.

По данным ЦИК, по итогам обработки 95,57% протоколов, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,57%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,91%, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский - с 5,76%, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 1,62%, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский преодолел отметку в 1%, результат Бориса Титова от Партии роста – 0,74%, Максима Сурайкина от «Коммунистов России» - 0,68% и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» - 0,65%.