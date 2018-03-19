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СМИ сообщили о подписанных сотрудниками администрации Трампа соглашениях о неразглашении

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников своей администрации подписать соглашение о конфиденциальности, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Соглашения были подписаны еще в первые месяцы президентства Трампа. Документ предусматривает обязательство не разглашать без согласования конфиденциальную информацию даже после увольнения сотрудника, а также по истечении срока действующего главы государства.

В изначальном варианте соглашения был прописан штраф в размере $10 млн за разглашение. Однако в финальной версии документа, по данным издания, сумма штрафа, вероятнее всего, была уменьшена, поскольку подписавшие документ чиновники не говорили о такой сумме.

Штатные сотрудники Белого дома имеют различные обязательства в плане неразглашения информации. Однако до сих пор практика дополнительных соглашений, действующих в том числе после ухода с поста действующего президента, не применялась, указывает газета, отмечая, что Трамп «был в ярости» из-за постоянных утечек в его администрации.