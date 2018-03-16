Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится до конца мая

Политика

Новости

Захарова анонсировала скорое объявление ответных мер по отношению к Великобритании

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова анонсировала скорое объявление Москвой ответных зеркальных мер в отношении Великобритании. По ее словам, решения уже приняты и в ближайшее время будут доведены до Лондона, передает ТАСС.

«Все решения российской стороной приняты и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности», - заявила Захарова.

4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На данный момент они находятся в больнице в критическом состоянии.

Власти Великобритании считают Россию причастной к их отравлению. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на дипломатическом уровне. Кремль отрицает причастность России к отравлению. Москва пообещала зеркально ответить на предпринятые Лондоном действия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль.

Тереза Мэй посетила Солсбери