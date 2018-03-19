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Памфилова назвала причины высокой явки на президентских выборах

Ведомости
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Высокая явка на выборы президента России объясняется проведенной информационной кампанией, системой голосования по месту пребывания и внешнеполитическим давлением, заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена информация», – объяснила Памфилова.

Оправдала себя и система голосования по месту пребывания – уже понятно, что число проголосовавших таким образом будет выше, чем ранее голосовавших по открепительным, отметила председатель ЦИК.

Памфилова также выразила благодарность «некоторым политическим лидерам» за внешнее давление, которое помогло россиянам сплотиться перед внешней угрозой.

При этом Памфилова признала наличие «шероховатостей и недочетов». ЦИК будет их изучать и дорабатывать проблемные моменты, пообещала председатель комиссии.

На выборах 18 марта 2018 г. явка избирателей составила 67,47% после обработки 99,83% бюллетеней. Победителем стал действующий президент России Владимир Путин, поставив рекорд как по относительному (76,67%), так и по абсолютному числу голосов (56,179 млн) за всю историю президентских выборов в России.

На президентских выборах в марте 2012 г. явка составила 65,3% избирателей, на выборах 2008 г. – 69,81%. Самой высокой явка на выборах президента была в 1991 г. – 74,7%.

За ночь выборов число российских избирателей выросло на 1,5 млн человек, следует из протокола голосования, опубликованного ЦИК по состоянию на 9.00 19 марта. В список избирателей включено 108,727 млн человек.

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади

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Песков отказался напутствовать обещавшего сбрить усы Грудинина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу журналистов дать совет кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину по сбриванию усов.

Грудинин в интервью журналисту Юрию Дудю пообещал сбрить усы, если его результат на президентских выборах окажется меньше 15%. 

Песков пояснил, что не вправе что-то советовать Грудинину в этой ситуации. На вопрос, как ему самому далось исполнение такого же обещания (он проспорил усы своей дочери), Песков ответил: «Легко!».

На выборах главы государства 18 марта победил действующий президент Владимир Путин с результатом 76,66%. Грудинин занял второе место, за него  проголосовало 11,8% избирателей.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Все российские военные в Сирии проголосовали за Путина

Ведомости
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За действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 100% российских военных в Сирии, сообщил журналистам замминистра обороны Николай Панков.

В общей сложности в голосовании приняли участие 2954 человека из числа российских военных и гражданского персонала в Сирии, все они отдали голоса за Путина. Общая явка составила 99,2%.

Избирательные участки были открыты на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе. Голосование проводилось также в посольстве России в Дамаске, где в нем принял участие командующий российской группировкой генерал-полковник Александр Журавлев.

Владимир Путин победил на президентских выборах с результатом 76,67% после обработки 99,83% бюллетеней. Общая явка избирателей составила 67,47%.

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади

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Бизнес
Новости

Суд полностью снял арест с активов АФК «Система» по делу с «Роснефтью»

Ведомости
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Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которые были арестованы в рамках процесса с «Роснефтью». Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, под арестом находились 100% «Медси», 90,5% агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС-банка и еще несколько активов. Заявление о снятии обеспечительных мер направляли в суд стороны процесса – «Роснефть», «Башнефть», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест». Ранее АФК полностью расплатилась с «Роснефтью» и «Башнефтью» по мировому соглашению.

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. После «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., а в декабре подала дополнительный иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. Однако сторонам удалось достичь мирового соглашения в конце декабря.

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Бизнес
Новости

Суд вернул НМТП иск по делу танкера «Пенелопа»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы вернул иск Новороссийского морского торгового порта (НМТП), поданный против Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитана порта Новороссийск Евгения Тузинкевича, сообщается в картотеке суда.

«Сформулированное заявителем требование к Росморречфлоту носит технический характер», – объясняется в судебном определении. Кроме того, суд не принял заявление, поскольку спор подлежит рассмотрению в арбитраже Краснодарского края по месту нахождения порта. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил свои должностные обязанности и создал в порту Новороссийск опасную ситуацию, рассказывал «Ведомостям» советник президента «Транснефти» Игорь Демин (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). По его данным, капитан порта пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб иным лицам.

Так, Тузинкевич настаивал, что в первую очередь должен быть загружен танкер «Пенелопа». Судно находилось в новороссийском порту с 31 января: стояло у причала и мешало загружать другие танкеры при отсутствии необходимых документов для погрузки. Из-за «Пенелопы» другим танкерам пришлось ждать отгрузки у причалов. «Пенелопа» уплыла из порта Новороссийска только в начале марта.

Из-за того что танкеры не загружались, заполнились все резервуары порта, а на подъездных путях порта скопилось 2389 вагонов-цистерн, что вынудило РЖД ввести конвенцию (полный запрет погрузки или частичное ее ограничение на какой-либо станции или в адрес конкретного получателя), сообщала «Транснефть». НМТП просил разобраться замминистра транспорта Виктора Олерского. «Транснефть» даже обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру, сообщал «Интерфакс».

По данным СПАРК, «Пенелопой» владеет ООО «Прайм шиппинг», которым, в свою очередь, владеют «Роснефть» и Сбербанк (по 47,5%). На сайте компании указано, что еще один ее владелец – Pietro Barbaro SpA, итальянская семейная компания со штаб-квартирой в Палермо, занимающаяся транспортировкой углеводородов, морскими перевозками и туризмом. Нефть, которую грузили на «Пенелопу», принадлежит «Роснефти», говорил «Ведомостям» человек, близкий к НМТП. Почему капитан порта действует в интересах «Прайм шиппинга», он не объяснял.

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Политика
Новости

На участке в Люберцах аннулировали итоги выборов из-за вброса бюллетеней

Ведомости
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Территориальная избирательная комиссия (ТИК) аннулировала результаты голосования 18 марта на избирательном участке в Люберцах, где был зафиксирован вброс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлизбиркома.

«Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировала итоги», – уточнили в пресс-службе.

Ранее комиссия подтвердила факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах, изучив записи с видеокамер. Два члена избирательной комиссии отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность. Урна, в которую производился вброс, опечатана. УИК приняла решение признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что итоги голосования на президентских выборах отменены на семи участках.

Как вбрасывали бюллетени на участке в подмосковных Люберцах

«У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах России», – сказала Памфилова.

По итогам обработки 99,83% протоколов явка избирателей на выборы президента России достигла 67,47%.

По результатам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин – 11,82%, Владимир Жириновский – 5,68%. Ксения Собчак – 1,66%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

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Недвижимость
Новости

Москвичи не хотят покупать жилье в центре Москвы из-за неоправданно высоких цен

Ведомости
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Спрос на вторичные квартиры в Центральном округе Москвы за последний год упал на 10%, а за последние пять лет – на 25%. Потенциальные покупатели недовольны неоправданно завышенными ценами на жилье в центре Москвы – 95% лотов здесь завышены в цене на 30%, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

По их подсчетам, если сравнить среднюю цену предложения квартир бизнес-класса на «вторичке» в центре и в районах, с ним граничащих, то в большинстве случаев в центре цена будет гораздо выше. Так, если в Тверском районе средняя стоимость квартиры бизнес-класса равна 25 млн руб., в районе Беговой аналогичное по классу и остальным характеристикам жилье уже продается в среднем за 17,6 млн руб. В районах Замосковречье (20, 3 млн руб. за квартиру) и Хорошевский (14,3 млн руб. за квартиру) разница будет составлять 6 млн руб., в районах Пресненский (20,9 млн руб.) и Филевский парк (17,4 млн руб.) – 3,5 млн руб.

Тенденция перетекания спроса особо заметна в тех центральных районах, которые граничат с локациями, где активно ведется строительство нового жилья и на «первичку» (а затем и на «вторичку») выходит большой объем качественного предложения.

По статистике «Инком-недвижимости», на сегодняшний день больше всего предложений новостроек бизнес-класса в следующих соседних с ЦАО районах: Хорошево-Мневники (СЗАО, 2494 лота), Беговой (САО, 1795 лотов), Хорошевский (САО, 1761 лот), Филевский парк (ЗАО, 1172 лота) и Даниловский (ЮАО, 1077 лотов).

«Многие, выбирая между районами ЦАО и соседними локациями из других округов, делают выбор в пользу последних, понимая, что могут здесь за те же средства приобрести дополнительные квадратные метры или объект более высокого качества, чем в центре», – говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов.

10 самых дорогих новостроек Москвы

Политика
Новости

Путин значительно улучшил результаты в Москве и Петербурге по сравнению с выборами 2012 года

Ведомости
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На президентских выборах 18 марта в Москве голоса за Владимира Путина отдали 70,88% избирателей, в Санкт-Петербурге – 75,01% после подсчета 100% бюллетеней, сообщают городские избирательные комиссии.

На прошлых выборах в марте 2012 г. Путин набрал по Москве 46,95% голосов избирателей, в Петербурге – 58,7%. Таким образом, результаты Путина в Москве улучшились в 1,5 раза, в Петербурге – в 1,3 раза.

За Павла Грудинина в Москве проголосовали 12,47% избирателей (9,04% – в Петербурге), за Владимира Жириновского – 4,7% (4,09%), Ксения Собчак получила 4,08% голосов (4,33%), Григорий Явлинский – 3,17% (3,18%), Борис Титов – 1,56% (1,57%), Сергей Бабурин – 0,96% (0,88%), Максим Сурайкин – 0,72% (0,66%).

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади

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Политика
Новости

Число российских избирателей за ночь после выборов выросло на 1,5 млн

Ведомости
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За ночь выборов количество российских избирателей выросло на 1,5 млн человек. Это следует из протокола голосования, опубликованного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по состоянию на 09.00 19 марта. Число включенных в список избирателей составляет 108,727 млн.

Между тем еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра в списках избирателей значится 107,230 млн человек. Разница составила 1,497 млн. Это составляет почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

По предварительным данным, на избирательных участках присутствовало 474 500 наблюдателей, 105 000 членов комиссий с правом совещательного голоса и 10 500 представителей СМИ – в среднем получается по 5–6 человек на участок, подсчитала председатель ЦИК. По ее словам, информации об удалении наблюдателей не поступало.

Ранее ЦИК сообщил, что явка избирателей на выборы главы государства достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов, передавал «Интерфакс». Вскоре будет озвучена итоговая явка. Тогда же комиссия подведет предварительные итоги голосования.

По итогам обработки 99% бюллетеней кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин – 11,82%, Владимир Жириновский – 5,68%. Ксения Собчак – 1,66%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

Финансы
Новости

Российский рынок акций открылся ростом

Ведомости
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В понедельник, на следующий день после президентских выборов, торги на российском фондовом рынке открылись ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,27% к закрытию пятничной сессии, до 2300,21 пункта, индекс РТС вырос на 0,36% до 1258,78 пункта.

Курс доллара укрепился на 4 коп. до 57,54 руб./$, курс евро ослаб на 4 коп. до 70,59 руб.

По итогам выборов президента 18 марта победу одержал действующий глава государства Владимир Путин с результатом 76,67% после обработки 99,81% бюллетеней.

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Бизнес
Новости

Владелец «Шоколадницы» запустит в России сеть китайских лапшичных

Ведомости
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Основной владелец группы компаний «Шоколадница» Александр Колобов вместе с американской сетью фастфуда Panda Express, которая специализируется на китайской кухне, решили запустить новый бизнес на территории России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным источников газеты, Panda Express рассчитывает открыть пять или семь ресторанов в России в этом году и столько же в следующем. Предприниматели уже подписали договоры на аренду помещений.

Колобов в беседе с газетой подтвердил, что участвует в развитии бизнеса Panda Express на территории страны, но не раскрыл деталей. «Коммерсантъ» отмечает, что в базе «СПАРК-Интерфакс» есть информация о регистрации в декабре 2017 г. юрлица «Панда экспресс раша».

Издание отмечает, что китайская кухня пока слабо представлена на российском рынке, поэтому у новой сети практически не будет серьезных конкурентов.

Рестораны Panda Express в России станут частью группы «Шоколадница», в которую входят одноименная сеть кофеен, а также ресторанные сети «Ваби саби» и «Кофе хауз» и работающие по франчайзингу сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Еще часть группы Колобова – компания «Арена фудс кейтеринг» – занимается организацией питания зрителей на стадионах, в частности во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.

Ларьки на миллиард

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Недвижимость
Новости

Следующими переселенцами по реновации могут стать жители пятиэтажек на западе Москвы

Ведомости
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Следующими переселенцами в рамках программы реновации в Москве могут стать жители Западного округа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«У нас по графику расписаны районы. Дальше будет Западный округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», – рассказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в том числе в течение этого года начнется переселение в районе станции метро «Селигерская», которая откроется в ближайшие дни.

Он отметил, что в районе Бескудниково есть стартовые дома, которые уже построены, их отделка завершается, передает «Интерфакс». «В этом районе достаточно много старых домов, попавших в программу реновации, сейчас прорабатываются объемы нового строительства для переселения», – сказал Хуснуллин. «В течение этого года в районе уже начнется переселение в рамках программы», – добавил заместитель мэра.

Первыми переселенцами в Москве по программе реновации стали жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина в Измайлове. Они переехали в панельный дом на 5-й Парковой улице. К настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

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