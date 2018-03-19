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Памфилова назвала причины высокой явки на президентских выборах

Высокая явка на выборы президента России объясняется проведенной информационной кампанией, системой голосования по месту пребывания и внешнеполитическим давлением, заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена информация», – объяснила Памфилова.

Оправдала себя и система голосования по месту пребывания – уже понятно, что число проголосовавших таким образом будет выше, чем ранее голосовавших по открепительным, отметила председатель ЦИК.

Памфилова также выразила благодарность «некоторым политическим лидерам» за внешнее давление, которое помогло россиянам сплотиться перед внешней угрозой.

При этом Памфилова признала наличие «шероховатостей и недочетов». ЦИК будет их изучать и дорабатывать проблемные моменты, пообещала председатель комиссии.

На выборах 18 марта 2018 г. явка избирателей составила 67,47% после обработки 99,83% бюллетеней. Победителем стал действующий президент России Владимир Путин, поставив рекорд как по относительному (76,67%), так и по абсолютному числу голосов (56,179 млн) за всю историю президентских выборов в России.

На президентских выборах в марте 2012 г. явка составила 65,3% избирателей, на выборах 2008 г. – 69,81%. Самой высокой явка на выборах президента была в 1991 г. – 74,7%.

За ночь выборов число российских избирателей выросло на 1,5 млн человек, следует из протокола голосования, опубликованного ЦИК по состоянию на 9.00 19 марта. В список избирателей включено 108,727 млн человек.

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