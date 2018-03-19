Политика

Новости

ЕС потребовал от России раскрыть детали разработки яда «Новичок»

Страны – члены Евросоюза в совместном заявлении потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», которым мог быть отравлен в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

В обращении ЕС решительно осудил нападение на Скрипалей, также ставшее причиной госпитализации сотрудника полиции. «Эти безрассудные и незаконные действия угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой ответственность за произошедшее, вероятно, несет Россия», – отмечается в сообщении.

Европейские лидеры подчеркивают, что использоваение любого химического оружия кем бы то ни было «абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас», а также нарушает Конвенцию по химическому оружию и нормы международного права. ЕС приветствовал планы Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках расследования случившегося.

«Евросоюз также призывает Россию срочно заняться вопросами, поднятыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие своей программы «Новичок» ОЗХО», – говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС выражает полную солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ. Об этом сообщало агентство Reuters.

«У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем [главу МИДа] Бориса Джонсона по Солсбери. Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо», – указывала она.

Отношения России и Великобритании резко ухудшились после отравления Скрипалей в британском Солсбери. Там 4 марта были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы и уехавший в Великобританию после обмена шпионами между Россией и США, и его дочь Юлия. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», к разработке которого причастна Москва. Российские власти обвинения в свой адрес отрицают.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ