Володин упрекнул Навального в гордыне и тщеславии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня связал призыв к бойкоту президентских выборов с гордыней оппозиционера Алексея Навального. «Вообще, это подход тщеславных людей с гордыней, надо бороться с этим качеством», - сказал Володин журналистам, комментируя достаточно высокую (67,47%) явку на выборах 18 марта.
«Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой», - считает Володин. Навальный пока не отреагировал на это заявление, однако на своем сайте поставил в заслугу себе и своим сторонникам снижение явки по сравнению с выборами 2012 г. По мнению оппозиционера, реальная явка была на уровне 55%.
В ответ на предположение, что зарегистрированного ЦИК уровня явки помогли достичь бюджетники, Володин заметил, что вряд ли правильно записывать в бюджетники почти 70% граждан России. Кроме того, добавил он, стоит в связи с этим вспомнить об очередях, которые выстроились на участках для голосования за рубежом.
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Российских дипломатов – всего 23 человека – во вторник проводили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Сначала фотограф заметил, что российские дипломаты и их дети зашли внутрь посольства. Для них организовал прием посол России в Великобритании Александр Яковенко. Через некоторое время три автобуса с дипломатическими номерами выехали из посольства. В них были дипломаты и их семьи, которые покинут Соединенное Королевство, передает Sky News.
Сотрудники посольства стояли на улице и махали вслед уезжающим автобусам, уточняет Sky News. Некоторые из провожающих не могли сдержать слез, добавляет телеканал.
Великобритания объявила о том, что вышлет 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им дали неделю на сборы, уточняла премьер-министр страны Тереза Мэй. Москва подготовила зеркальный ответ: из России в течение недели будут высланы 23 дипломатических сотрудника.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 8 июня 2018 г. в Москве, сообщил сегодня президент - председатель правления госбанка Герман Греф. Вопрос о дивидендах за 2017 г. наблюдательный совет Сбербанка обсудит в апреле, отметил он.
Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО - на 38,2% больше результатов 2016 г. Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить ЦБ (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.
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Президент России Владимир Путин не стал участвовать в предвыборных дебатах, чтобы предоставить преимущество другим кандидатам в президенты, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам. Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», — сказал Володин журналистам (цитаты по «РИА Новости»).
«Он сам (Путин. — »Ведомости») не вел активной кампании, не использовал преференции своей должности. Он дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, что еще раз говорит о его толерантности по отношению к представителям других политических сил», — заключил спикер.
Путин победил на выборах президента России 18 марта с результатом 76,68%, второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Всего в выборах приняли участие восемь кандидатов. 19 марта Путин встретился с бывшими соперниками в Кремле.
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
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Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
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Михаил Метцель/ТАСС
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
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Михаил Метцель / ТАСС
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
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Россия всегда платила по собственным счетам, однако оплачивать чужие не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что у США есть «маниакальные желания» заставить Москву «за что-то платить». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать планы США обсудить с Саудовской Аравией вопрос о том, как заставить Россию заплатить за поддержу Сирии и Ирана.
Песков добавил, что Кремль не беспокоится из-за визита в США наследного принца Саудовской Аравии. Это вопрос отношений Вашингтона и Эр-Рияда, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в Россию недавно приезжал король Саудовской Аравии. Для Москвы являются важными те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи, сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Вашингтоне во вторник. Как писала газета The Hill со ссылкой на источник в Белом доме, американский президент планирует на встрече поднять вопрос о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за действия на Ближнем Востоке. В частности, Трамп намерен говорить о поддержке Сирии со стороны России и решении Москвы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая могла бы оказать влияние на Иран, отмечало издание. На встрече будет обсуждаться в том числе то, как Россия пытается использовать эти ситуации в свою пользу, указывал собеседник издания.
Тюрьма для подозреваемых в коррупции в Эр-Рияде
Faisal Nasser / Reuters
В отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, который с начала ноября не принимал постояльцев, снова можно бронировать номера с середины февраля. Сотрудник колл-центра Ritz-Carlton подтвердил Financial Times, что отель возобновляет работу
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Jacquelyn Martin / AP
4-5 ноября 2016 г. власти Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммада ибн Салмана начали антикоррупционную кампанию, задержав многих представителей местной элиты. Их привезли в Ritz-Carlton и запретили покидать его
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GIUSEPPE CACACE / AFP
Фактически пятизвездочный отель превратился в самую роскошную в мире тюрьму, отмечает Bloomberg, ведь в нем держали более 150 принцев, бизнесменов и чиновников
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Ritz-Carlton
Среди них – принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей мира
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Ritz-Carlton
Сейчас отель на 492 номера начал принимать бронирования, начиная с 14 февраля
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Ritz-Carlton
Запросы на более ранние даты служба интернет-бронирования Ritz-Carlton отклоняет, сообщая, что свободных номеров нет, убедились «Ведомости»
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Ritz-Carlton
Ritz-Carlton в Эр-Рияде – «один из тех роскошных отелей в Саудовской Аравии, где искушенные гости окунаются в волшебную обстановку, получая ненавязчивый, внимательный сервис», говорится на его сайте
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Ritz-Carlton
«Откройте для себя элегантный оазис, где просторные номера, спа мирового класса, восхитительный закрытый бассейн, шикарные помещения для проведения свадеб и мероприятий, а также исключительное ресторанное обслуживание оставляют незабываемые впечатления», – сообщает сайт отеля
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FAYEZ NURELDINE / AFP
Хотя некоторые задержанные, включая Талала, еще находятся в Ritz-Carlton, открытие отеля для посетителей свидетельствует о том, что кампания заканчивается, отмечают FT и Bloomberg
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Jacquelyn Martin / AP
В ноябре генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что речь в антикоррупционном расследовании идет минимум о $100 млрд. Любые активы, приобретенные с помощью коррупции, будут переданы государству, говорили представители власти
Некоторые согласились передать властям часть своих активов в обмен на свободу или были освобождены из-за недостатка доказательств. По словам источника FT, у оставшихся есть время до конца января, чтобы договориться с властями или доказать свою невиновность, иначе они окажутся в тюрьме и предстанут перед судом
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Waseem Obaidi
Бин Талал (на фото – в 2010 г.) ведет переговоры о передаче активов на $7 млрд, однако они застопорились из расхождения сторон по вопросу о том, как конкретно это сделать, пишет FT со ссылкой на банкиров, знакомых с ситуацией
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Ritz-Carlton
На территории Ritz-Carlton растут 600-летние оливковые деревья и раскидистые пальмы, расположены ландшафтные сады
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Ritz-Carlton
По данным службы интернет-бронирования отеля, номер на двоих можно снять за 2489 риалов (около $663). Королевский люкс обойдется в 25 000 риалов ($6667) за ночь
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Доля памятников культуры в Москве, находящихся в аварийном состоянии, сократилась с 39% в 2010 г. до 6% в 2017 г., сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов на заседании президиума правительства столицы.
В частности, как следует из презентации ведомства, из 4091 здания, признанного объектом культурного наследия, в удовлетворительном состоянии находятся 3843, в неудовлетворительном – 248.
По словам Емельянова, снижение числа аварийных памятников произошло за счет значительного увеличения реставрационных работ в Москве.
«Но оставшиеся 6% объектов в аварийном состоянии – это сложные объекты, по которым десятилетия никаких работ не проводилось», – подчеркнул Емельянов. Он отметил, что по таким памятникам Мосгорнаследие намерено в первую очередь сосредоточиться на противоаварийных работах, которые станут первым этапом для полномасштабной реставрации.
В частности, уточнил чиновник, в 2017 г. проводились противоаварийные работы на 22 объектах, в том числе по палатам Левашова в Староваганьковском переулке, усадьбе Шелопухина, дому Наркомфина, палатам Пожарских на Большой Лубянке.
Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»
Евгений Разумный / Ведомости
За 5 лет инвесторы получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы. Среди них деревянный дом с мезонином – усадьба потомственного дворянина Эдуарда фон Беренса, – построенный в конце XIX в. архитектором Фидлером в Гусятниковом переулке, д. 7, стр.1. После революции дом был национализирован и отдан под коммунальные квартиры. Площадь – 811,2 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Кроме аренды победитель должен оплатить научную (т. е. в соответствии с изначальным замыслом архитектора – автора оригинальной постройки) реставрацию доверенного ему памятника. Реставрация девяти зданий по программе уже завершена. На фото усадьба купцов Орловых XVIII–XIX вв., спроектированная архитектором Константином Буссе (Подсосенский переулок, 23, стр. 3). После революции в усадьбе было общежитие, обувная фабрика, коммуналки, будующий арендатор принял ее в аварийном состоянии. Площадь – 1252,7 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
«Дом с кариатидами» – жилой дом лепщика Сысоева, построенный в XIX в. и расположенный по адресу: Печатников переулок, 7. Площадь особняка, в котором проживала Эллочка-людоедка из гайдаевской версии «12 стульев», – 145 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Административное здание по адресу: Большой Козловский переулок, д. 11, стр. 4, отреставрировано в июне 2015 г. Одноэтажный дом, включенный в комплекс памятника архитектуры «Палаты А. Г. Ратманова», был построен в 1927 г. Чуть меньше чем через полвека был надстроен второй этаж. Площадь здания – 107,9 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Двухэтажный флигель усадьбы Хлудовых построен в 1861 г. по проекту архитектора Шервуда (Малая Полянка, д. 7, стр. 3). Общая площадь строения – 347 кв. м, первый этаж занимает 205,9 кв. м и мезонин – 141,1 кв. м, говорится на сайте ЦИАНа, где было размещено объявление об аренде здания (как правило, такие особняки после реставрации сдаются в субаренду)
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Евгений Разумный / Ведомости
Жилой дом купца Баулина расположен по адресу: Николоямская улица, д. 52 стр. 1. В его основе – палаты XVIII в. Дом построен в 1820–1880-е гг. по проекту архитектора Струкова. Площадь – 704,9 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один объект культурного наследия – северный флигель усадьбы Лепехиных находится на Андроньевской площади, д. 4, стр. 2 (даты постройки: 2-я половина XVIII – конец XIX в.). Еще в 2015 г. здание площадью 402 кв. м было в неудовлетворительном состоянии, об этом сообщала пресс-служба Москомстройинвеста
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Евгений Разумный / Ведомости
В служебном корпусе усадьбы Эминского конца XVIII в. ранее располагалась конюшня (Покровка, д. 14/2, стр. 3). Это небольшое каменное здание неоднократно перестраивалось под различные нужды. В здании пробивались и закладывались оконные и дверные проемы. Внутренняя планировочная структура изменена, говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы здания. Площадь – 1800 кв. м
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bazametrov.ru
Жилой дом учеников Военно-фельдшерской школы середины XIX в. входит в ансамбль Екатерининского дворца и находится на Госпитальной площади в Лефортово. Общая площадь – 2270 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
11 зданий сейчас находятся в процессе реставрации по программе «рубль за квадрат», сообщили столичные власти. Одно из них – флигель усадьбы купца Гусева на Большой Полянке, д. 65/74, стр. 3, 1882 г. Первоначальный цвет флигеля был песочно-желтым. Затем он был покрашен в розовый, голубой, бирюзово-голубой. Главный дом усадьбы выкрашен в голубой цвет, поэтому основной цвет флигеля тоже голубой, а детали – белые. Площадь – 286 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще одно здание, реставрация которого в стадии завершения, – усадьба Колесникова – Саргиных – Шапатиной конца XVIII в., расположенная по адресу: Таганская площадь, 88. Купивший в 2005 г. собственник до неузнаваемости изменил фасад здания, выходящий на Таганскую площадь, со стороны двора был пристроен многоэтажный офисный блок. В 2008 г. городские власти снесли все незаконные пристройки. Площадь усадьбы – 1159 кв. м
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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа спецслужбы с подобными требованиями. «В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать», – указывалось в решении суда.
Приказ ФСБ, как утверждали в Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия силовиков. В частности, в компании отмечали, что документ нарушает тайну частной переписки, получить доступ к которой правоохранительные органы могут лишь с разрешения суда. Представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев подчеркивал, что Telegram не может выполнить требование, поскольку «считает своей обязанностью охранять тайну переписки пользователей». Компания обещала оспорить решение суда.
Юристы спецслужбы, в свою очередь, утверждали, что получение ФСБ ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан». В Генпрокуратуре позицию спецслужбы поддержали, согласившись, что оспариваемый приказ принят в пределах ее полномочий и в соответствии с нормами законодательства.
Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи. Соответствующий документ был издан после принятия пакета антитеррористических законопроектов. В то же время, по словам представителей мессенджера, приказ датировался 19 июля, а закон вступал в силу лишь 20 июля.
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда России исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу «Ив Роше» и освободить своего брата Олега Навального. Соответствующее ходатайство направила адвокат Ольга Михайлова, сообщил политик на своем сайте.
Олег Навальный был осужден на три с половиной года лишения свободы, срок его заключения истекает 30 июня 2018 г.
«17 октября было вынесено решение Европейского суда. Мы с Олегом выиграли это дело у правительства России, и суд единогласно признал российский судебный процесс «фундаментально несправедливым», а также установил, что мы были осуждены, несмотря на отсутствие события преступления. То есть ЕСПЧ фактически заявил о фабрикации уголовного дела. В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, т. е. отменить приговор», – подчеркивает Навальный.
Навальный и правительство России обжаловали решение ЕСПЧ, чтобы оно было рассмотрено Большой палатой. Однако в этом было отказано. И 5 марта решение ЕСПЧ вступило в силу.
В жалобе Навального и Михайловой («Ведомости» с ней ознакомились) говорится, что установленное ЕСПЧ нарушение положения статьи 6 (право на справедливый суд) Конвенции по правам человека является основанием для возобновления производства по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 413 УПК приговор может быть отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Согласно ч. 5 ст. 415 УПК президиум Верховного суда по результатам рассмотрения представления председателя отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением ЕСПЧ. Президиум принимает решение об отмене приговора, в случае если ЕСПЧ установил нарушение Конвенции по правам человека, которое позволяет сделать вывод о незаконности или несправедливости судебных решений.
В данном случае ЕСПЧ указал, что суд обязан исправить нарушения Конвенции по правам человека. Поэтому в ходатайстве Навальный и Михайлова просят председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева отменить приговор Замоскворецкого райсуда о Делу «Ив Роше» и вынести оправдательный приговор в отношении Алексея и Олега Навальных, а последнего – освободить из колонии, где он отбывает наказание.
В октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение, что Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также государство обязано компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.
ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.
В российском Минюсте тогда отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата по ТАСС).
Следствие считало, что братья Навальные мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное братьям и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Собчак передала Путину список политзаключенных
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
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Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
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Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
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Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
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Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
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Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
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Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
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Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), считало следствие. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем
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ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
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Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
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Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
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Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
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Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
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Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
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Компания IBM показала самый маленький в мире компьютер, его ширина и длина составляют всего 1 мм. Об этом сообщает The Verge. Производство машины, которая меньше кристалла соли, обойдется в 10 центов (около 5,8 руб. по курсу ЦБ на 20 марта), отмечают в компании.
Вычислительная мощность нового компьютера сравнима с мощностью процессора 1990-х гг. В него встроен процессор с «несколькими сотнями тысяч» транзисторов, оперативная память SRAM, фотоприемник и блок связи, который использует светодиод для отправки информации.
Компьютер поддерживает работу с блокчейном. IBM планирует применять его для отслеживания процесса отгрузки товара и выявления краж. Он также может пригодиться в системах для умного дома, авиации и автомобильной техники.
IBM
Издание напоминает, что до этого самым маленьким компьютером в мире считался Michigan Micro Mote (M3), представленный в 2015 г. Его размеры – 2 х 4 х 4 мм. У этого компьютера был датчик движения и давления, солнечная батарея, радио. Изначально он создавался для имплантируемых медицинских устройств.
Самый маленький в мире компьютер показали на конференции IBM Think 2018. Ранее на ней же компания заявила о пяти перспективных технологиях, которые, по ее мнению, серьезно повлияют на общество и бизнес в течение следующих пяти лет. IBM считает, что такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта. Руководитель исследования в IBM Арвинд Кришна уверен, что через пять лет создаваемые компанией компьютеры будут встроены в повседневные предметы.
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В Кремле не считают недружественным шагом отказ президента США Дональда Трампа поздравить президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ведомостей».
«Не нужно считать это недружественным шагом <...> Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно ничего сгущать», – сказал Песков. «И кроме того, утро вечера мудренее», – добавил представитель Кремля.
Кроме того, Песков затруднился сказать, поступала ли из США поздравительная телеграмма в адрес Путина. По словам пресс-секретаря президента, пришло очень много поздравлений «по каналам МИДа». «Я сейчас не могу просто точно сказать, была ли там из Америки телеграмма», – добавил он.
Президентские выборы прошли в России в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным ЦИК, Путин их выиграл со значительным отрывом – у него 76,7% голосов. Российского президента по телефону уже успели поздравить лидеры нескольких стран, сообщается на сайте Кремля. Например, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.
Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что пока в расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы. При этом Гидли добавил, что Вашингтон не удивлен результатом.
Как голосовали кандидаты в президенты
Alexander Zemlianichenko / AP
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на избирательном участке № 1306 в Москве
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Николай Хижняк / РИА Новости
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов (слева) на избирательном участке № 2902 в поселке Абрау-Дюрсо
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Евгений Разумный / Ведомости
Самовыдвиженец Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук (РАН)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак на избирательном участке № 158 в Детской музыкальной школе имени Л. Бетховена
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Евгений Разумный / Ведомости
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин также голосовал в здании РАН
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David Mdzinarishvili / Reuters
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в школе № 814 в Москве
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на избирательном участке в школе № 1440 в Москве
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Михаил Терещенко / ТАСС
Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на избирательном участке в школе № 1540 в Москве
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом заявила на заседании в Верховном суде представитель спецслужбы, ссылаясь на позицию Конституционного суда, передает ТАСС.
«Согласно позиции Конституционного суда переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», – сказала представитель ФСБ.
Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram об оспаривании приказа ФСБ, который описывает процедуру предоставления спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей.
Telegram Messenger LLP просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. Представители мессенджера настаивают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Представитель Генпрокуратуры в суде попросил отклонить иск мессенджера. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», – сказала представитель прокуратуры.
В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за неисполнение требования закона Ирины Яровой о предоставлении ключей для шифровки сообщений пользователей. За повторный отказ в предоставлении данных мессенджер может быть заблокирован.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Часть квартир в двух микрорайонах Левобережного района на севере Москвы будет передана городу для переселения москвичей по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).
«Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 кв. м недвижимости комплексной жилой застройки», – сообщил ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
В комитете добавили, что часть корпусов комплексной застройки уже введена в эксплуатацию, часть еще строится. Отделку в квартирах для переселенцев будут выполнять за счет Фонда реновации.
Стартовая площадка реновации в Левобережном будет находиться по адресу мкрн. 2Д, корп. 21–22, 23–27.
Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. В настоящее время в программу включено 5171 дом.