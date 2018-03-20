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Трамп объявил о планах встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Вашингтоне объявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным «в недалеком будущем», чтобы обсудить «гонку вооружений и северокорейскую проблему», сообщили во вторник Fox News и AP. Также Трамп подтвердил, что поздравил российского президента с победой на выборах.

«У нас был очень продуктивный разговор, и я думаю, что в недалеком будущем мы, вероятно, встретимся [с Путиным], чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля. Но мы никогда не позволим никому даже приблизиться к нашему уровню», - сказал Трамп (цитата по Fox News). Помимо этого предметом обсуждения будут Сирия и Украина, заметил президент США.

Сегодня Трамп звонил Путину и поздравил российского президента с победой на выборах 18 марта. Как сообщил сайт Кремля, особое внимание в разговоре было «уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне». Также президенты обсудили сирийскую проблему, «внутриукраинский кризис» и снижение напряженности вокруг Корейского полуострова. Отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не обсуждалось, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.