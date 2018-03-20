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МИД России пригласил 21 марта иностранных послов обсудить дело Скрипаля

Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран в Москве обсудить 21 марта с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, приглашение на встречу получили все аккредитованные в России послы зарубежных стран. «Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», - сказала Захарова.

По ее словам, российский МИД хочет довести российскую точку зрения до официальных представителей других стран, ответить на интересующие их вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у Москвы.

Как отметила Захарова, Лондон до сих пор официально не сообщил, каким химическим веществом был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При это, по ее словам, официальная информация Москвы была донесена до Совбеза ООН, ОБСЕ и ОЗХО.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их в бессознательном состоянии обнаружили в британском городе Солсбери возле торгового центра. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как критическое. Они находятся в состоянии комы. Позже Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипаля, получившего убежище в Великобритании. Следствие считает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России еще во времена СССР.