Политика

Новости

Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги

Судебный процесс над виновными в крушении самолета Boeing будет идти в окружном суде Гааги, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы, направленные министром юстиции Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом правительству на рассмотрение.

В документах говорится, что «рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги». Судебное разбирательство будет вестись на английском языке, допрос подозреваемых может вестись при помощи видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу.

14 июня 2014 г. разбился Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Авиакатастрофа произошла на востоке Донецкой области. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

13 октября 2015 г. комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая причины катастрофы, обнародовала доклад. В документе говорилось, что самолет сбили ракетой класса «земля – воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Предположительно ракета была выпущена из района, подконтрольного ополченцам. В ходе расследования использовались снимки из космоса, предоставленные США.

Презентация расследования крушения Boeing MH17