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Трамп представил нового советника по нацбезопасности

Новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с 9 апреля станет бывший американский постпред при ООН Джон Болтон. Об этом сообщил сам Трамп в своем твиттере. «Я очень благодарен за службу [действующему советнику] генералу [Герберту] Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», - написал он. Болтон станет третьим советником Трампа по нацбезопасности.

В середине марта о предстоящей отставке Макмастера сообщали источники CNN. В числе кандидатов на его место, помимо Болтона, назывались гендиректор Oracle Сафра Кац, директор агентства нацбезопасности адмирал Майк Роджерс и вице-президент Ford Motors, бывший старший сотрудник администрации Буша Стивен Бигун. Те же собеседники не исключали и отставки руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, но считали ее менее вероятной. В числе потенциальных отставников назывался и министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин. Ранее в марте своего поста лишился госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Одна из последних рекомендаций офиса советника по нацбезопасности Трампу была прописана заглавными буквами на документах по России после победы Владимира Путина на президентских выборах: «Не поздравлять», сообщала WP. Несколько часов спустя Трамп позвонил Путину и, поздравив его с победой, обсудил с ним контроль над гонкой вооружения, Сирию, КНДР. Позже он рассказал журналистам об ожидании скорой личной встречи с Путиным.

Отставка Макмастера не стала следствием какого-то инцидента, отмечается в сообщении Белого дома, которое приводит The Associated Press. В нем также отмечается, что Макмастер намерен покинуть армию и общественную службу и уйти на пенсию.