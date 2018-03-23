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Компанию в Швейцарии заподозрили в незаконных поставках оружия в Россию

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении государственной оборонной корпорации RUAG по подозрению в нелегальных поставках вооружений в Россию. Об этом сообщает Tribune de Geneve.

Пресс-секретарь швейцарской генпрокуратуры Андрэ Марти подтвердил «РИА Новости» эту информацию. «Генпрокурор открыл уголовное судопроизводство в связи с Федеральным законом о военных материалах, преступном неумелом руководстве и, возможно, плохом поведении в государственном учреждении», — пояснил собеседник агентства.

Tribune de Geneve уточняет, что расследование затрагивает сотрудника частного банка «Julius Baer», который заключил с подразделением Ammotec, входящим в корпорацию RUAG, сделку о поставке оружия для российских спецслужб.

Швейцарские власти провели обыски в компании, в ходе которых изъяли документы и технику. В сообщении RUAG в Twitter отмечается, что компания сотрудничает с правоохранительными органами. В сообщении подтверждается также подача иска в генпрокуратуру Швейцарии.

«RUAG с помощью внутренней системы осведомителей увидела, что ее менеджер, предположительно, вовлечен в серьезные нарушения», - говорится в сообщении. После чего RUAG «незамедлительно» передала эту информацию властям, выдвинула уголовное обвинение и полностью сотрудничает со следствием, уточнили в компании.

По информации Der Bund, незаконный контракт на поставки пистолетов и снайперских винтовок был заключен с Федеральной службой охраны (ФСО) России. Сумма контракта, действовавшего с 2011 по 2015 г., составила $15 млн. Указанные сделки, как считают швейцарские правоохранительные органы, могли нарушать положения закона страны о военно-техническом сотрудничестве с другими государствами.