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Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов

Два российских дипломата будут высланы из Австралии в ответ на предполагаемое использование Россией нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. В нем высылаемые дипломаты называются незаявленными сотрудниками разведки. На то, чтобы покинуть территорию Австралии, им дается 7 дней.

26 марта 21 страна практически одновременно сообщила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». В том числе 60 дипломатов будут выдворены из США, 18 – из стран ЕС и Канады, 13 – из Украины.

В заявлении премьер-министра Австралии отравление Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсберри называется «первым применением химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны». Поведение России характеризуется как «безрассудное и преднамеренное», наносящее ущерб глобальной безопасности. Россия отрицает обвинения в отравлении Скрипалей.