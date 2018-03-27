Новости
Политика
Новости

Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Два российских дипломата будут высланы из Австралии в ответ на предполагаемое использование Россией нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. В нем высылаемые дипломаты называются незаявленными сотрудниками разведки. На то, чтобы покинуть территорию Австралии, им дается 7 дней.

26 марта 21 страна практически одновременно сообщила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». В том числе 60 дипломатов будут выдворены из США, 18 – из стран ЕС и Канады, 13 – из Украины.

В заявлении премьер-министра Австралии отравление Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсберри называется «первым применением химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны». Поведение России характеризуется как «безрассудное и преднамеренное», наносящее ущерб глобальной безопасности. Россия отрицает обвинения в отравлении Скрипалей.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин не считает уместным связывать трагедию в Кемерове с реформой проверок бизнеса

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Налоговые каникулы не освобождают частных предпринимателей от обязанности соблюдать безопасность при оказании услуг населению. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя Вишня». «Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщалось, последняя проверка «Зимней Вишни» должна была проводиться в 2016 г., но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло. Об этом заявлял главный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Кемеровский инцидент может поставить под угрозу реформу контрольно-надзорной деятельности, говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. «Будем делать серьезные выводы после детального анализа происшедшего», – предупреждал накануне министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу.

В начале совещания Путин назвал одной из причин трагедии разгильдяйство. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - заявил он.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину президент поручил дать правовую оценку действиям «каждого должностного лица», причастного к трагедии. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», - резюмировал Путин.

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека, 53 – пострадали, в больницах остаются 15 из них.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Госдепартамент выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерове

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выразила соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре «зимняя Вишня» погибло 64 человека. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли с людьми из России в это печальное время», - написала она на своей странице в Twitter. Ранее аналогичное заявление сделал Белый дом. Соболезнования родным погибших выразил и посол США в России Джон Хантсман в интервью «Коммерсанту».

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Хантсман пояснил, что решение о вводе санкций в отношении России было принято многими странами, а «время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников». Так он отреагировал на упрек в том, что время объявление о высылке российских дипломатов на фоне траура по погибшим в Кемерово было выбрано не удачно.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин прибыл в Кемерово

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС. Как ожидается, он заслушает доклады представителей экстренных служб и руководства региона.

Из аэропорта Путин отправился в месту трагедии. У сгоревшего комплекса он возложил букет красных роз к стихийному мемориалу, куда горожане приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Фасад комплекса Путин осмотрел со своим полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, в воскресенье. В результате трагедии погибло 64 человека, из них 25 опознаны. По сообщению Минздрава, среди них 13 детей. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что среди погибших может быть 40 детей. Официально эта информация не подтверждена. За помощью к специалистам обратились 53 пострадавших, в больницах остается 15 человек.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Интерфакс» сообщает о возможной гибели 40 детей на пожаре в Кемерове

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Среди жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» может быть около 40 детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье 25 марта, на четвертом этаже, где располагались кинотеатры и детские игровые зоны. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. 25 опознано, в том числе 13 детей, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову. За помощью в медучреждения обратились 53 пострадавших, в больницах находятся 15 человек. Ранее сообщалось о 13 госпитализированных.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков опроверг прибытие Путина в Кемерово

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поздно вечером в понедельник, 26 марта, опроверг «Ведомостям» сообщения о прибытии президента в Кемерово. «Пока нет. Неправда», - ответил он на вопрос, правдивы ли эти сообщения.

О том, что Путин прибыл в Кемерово, где накануне при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, включая детей, вечером в понедельник сообщили несколько российских СМИ. Они ссылались на данные о местонахождении президентского самолета на сайте Flightradar24. Также о прилете Путина в Кемерово написал в своем официальном Facebook главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Днем в понедельник Песков на вопрос журналистов, будет ли всероссийский траур, ответил, что у него нет информации о такой возможности.

Как выглядит сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»

Выбор редактора
Политика
Новости

Исландия приостанавливает диалог с Россией на высоком уровне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с российскими властями из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом говорится на сайте правительства Исландии.

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — уточняется в заявлении.

По мнению властей Исландии, реакция России на инцидент в Солсбери была крайне недостаточной: «Россия должна дать убедительные объяснения тому, как нервно-паралитическое вещество, первоначально производимое в советских лабораториях, было использовано для нападения на гражданских лиц в Великобритании».

Ранее власти США, 16 стран ЕС и еще нескольких государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В частности, США вышлют 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закроют генконсульство России в Сиэтле.

Выбор редактора
Политика
Новости

Посольство России в США предложило выбрать американское консульство в России для закрытия

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Посольство России в США в официальном Twitter предложило читателям проголосовать, какое из трех американских консульств в России закрыть в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.

«Администрация США предписала закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Какое из генконсульств США в России вы бы закрыли, если бы это решение зависело от вас?»,  говорится в сообщении. На выбор даны три варианта - Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. По состоянию на 22.00 мск 26 марта 44% из почти 20 000 проголосовавших предпочли бы закрыть консульство США в Петербурге. Екатеринбург набирает 36%, Владивосток - 20%.

Голосование получило больше 1 000 ответов, многие - от американцев. «Приятно видеть, что власти России дали больше вариантов голосования, чем на последних выборах»; «Вместо этого идиотизма вам стоило бы побеспокоиться о людях, в том числе детях, которые погибли в огне в Кемерове»; «Закройте представительство в Мар-о-Лаго [резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде]» - лишь некоторые из них.

Сегодня США сообщили о выдворении 60 человек (48 работников дипучреждений и 12 сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке) и закрытии генконсульства России в Сиэтле в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Почти синхронно 20 стран объявили о высылке в общей сложности 112 российских дипломатов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Задержан охранник, отключивший сигнализацию при пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове - сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», - приводятся ее слова на сайте СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата. «На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, - отмечается в сообщении СКР. Следствие располагает информацией, свидетельствующей о "вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям".

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэй назвала возможное число пострадавших в Солсбери от инцидента со Скрипалем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании в парламенте заявила, что в Солсбери около 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», пишет Huffingtonpost.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии. К сожалению, в конце прошлой недели врачи сообщили, что их состояние вряд ли изменится в ближайшее время, и они, возможно, не смогут полностью восстановиться», - заявила Мэй.

По ее словам, это говорит о совершенно варварском характере нападения, с которым «могли столкнуться сотни невинных граждан в Солсбери».

«В больнице было обследовано более 50 человек, сержант Ник Бэйли серьезно заболел», - отметила она.

4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти ранее обвинили Россию в причастности к данному инциденту. В Кремле отвергают обвинения.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Дочка» НЛМК в США попросила вывести слябы из-под действия новых пошлин

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Дочка» ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» NLMK USA обратилась в минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия новых пошлин на импорт стальной продукции в США, сообщил «Интерфакс». «NLMK USA подала заявление на исключение слябов из-под действия пошлин», - сказал представитель НЛМК.

В конце февраля Олег Багрин, занимавший на тот момент пост президента НЛМК, сообщил журналистам, что компания приостановила проект увеличения прокатных мощностей в США после предложения американского минторга ввести пошлины на импорт стали.

НЛМК в 2017 г. поставил 1,5 млн т слябов на свои предприятия в США. Три завода НЛМК в США производят плоский прокат из этих слябов. В начале марта президент NLMK USA Боб Миллер заявил, что в том случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании. Сегодня в компании работают 1200 сотрудников.

Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу 23 марта. Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

PSA Peugeot-Citroen выставил на продажу 25% логистического оператора Gefco

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа PSA Peugeot-Citroen выставила на продажу оставшиеся у нее 25% акций бывшего логистического подразделения Gefco, 75% которого сейчас принадлежит ОАО «РЖД». Сначала об этом написала французская Les Echos со ссылкой на информированные источники, затем подготовку к продаже доли подтвердил PSA. Французская автогруппа остается главным клиентом Gefco.

По данным Les Echos, PSA оценивает свою долю примерно в $250 млн. В PSA заявили, что операционная деятельность Gefco и диверсификация ее клиентского портфеля больше не требуют, чтобы машиностроительный концерн оставался ее акционером, но пока решение о сделке не принято. Представитель РЖД не стал комментировать информацию.

75% акций Gefco «Российские железные дороги» купили у PSA Peugeot Citroen в 2012 г. за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием - в том числе из-за стратегической важности деятельности Gefco для автомобилестроительного концерна. Покупку прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской железнодорожной монополии.

Gefco работает на международном рынке, ее специализация – перевозка автомобилей и автокомпонентов. В 2016 г. выручка Gefco составила 4,2 млрд евро.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото