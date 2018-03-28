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Лидер КНДР провел переговоры с председателем КНР в ходе неофициального визита в Китай

Неофициальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Китай по приглашению председателя КНР Си Цнизьпина продолжался с 25 по 28 марта, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за время его пребывания у власти. «Мы высоко оцениваем этот визит, - заверил гостя Си Цзиньпин.

Формально Ким Чем Ын приехал в Китай, чтобы лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Фактически же во время переговоров двух лидеров речь шла и «глубокой революционной дружбе» между КНР и КНДР, и о денуклеаризации Корейского полуострова, и о готовности развивать отношения с Южной Кореей и США.

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия с доброй волей, поддерживать атмосферу мира и стабильности, принимать прогрессивные и синхронные меры для достижения мира», - сказал Ким Чен Ын. Также он уточнил, что это «неизменная позиция» Пхеньяна – «быть приверженцам денуклеарицации полуострова в соответствии с волей покойного лидера страны Ким Ир Сена. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР готова к проведению как межкорейского саммита, так и к диалогу с США и встрече с американским руководством. Ранее сообщалось, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться до конца мая 2018 г.

Си Цзиньпин приветствовал «оттепель» на Корейском полуострове, призвал все стороны содействовать улучшению ммежкорейских связей и проведению мирных переговоров и заверил, что Китай будет играть в этом вопросе конструктивную роль. Также китайский лидер предложил коллеге развивать двусторонние связи КНР и КНДР.

Ранее о визите Ким Чен Ына в Китай сообщал Bloomberg.