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Замначальника МЧС Бурятии задержан за покровительство при пожарных проверках

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального управления МЧС Дмитрия Унагаева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), говорится в сообщении СУ СКР по региону.

По версии следствия, Унагаев получил от директора коммерческой организации взятку в размере 177 000 руб. «за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга».

Отмечается, что некоторое время назад был задержан мужчина, который, по данным следствия, выступал в качестве посредника при передаче данной взятки.

Унагаев задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи просят арестовать чиновника.

Ранее сообщалось, что во всех регионах проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых расположены развлекательные центры и кинозалы.

Масштабные проверки противопожарной безопасности начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях