Замначальника МЧС Бурятии задержан за покровительство при пожарных проверках
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального управления МЧС Дмитрия Унагаева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), говорится в сообщении СУ СКР по региону.
По версии следствия, Унагаев получил от директора коммерческой организации взятку в размере 177 000 руб. «за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга».
Отмечается, что некоторое время назад был задержан мужчина, который, по данным следствия, выступал в качестве посредника при передаче данной взятки.
Унагаев задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи просят арестовать чиновника.
Ранее сообщалось, что во всех регионах проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых расположены развлекательные центры и кинозалы.
Масштабные проверки противопожарной безопасности начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.