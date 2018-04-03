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Президент РАН призвал отменить ЕГЭ

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РБК со ссылкой на его заявление, сделанное во время Московского экономического форума.

По мнению Сергеева, сегодня необходимо поднять престиж ученых, вернув «научную часть» в школы. «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», – подчеркнул он.

По словам президента Академии наук, власти должны сделать карьеру ученого привлекательной. «У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», – уверен руководитель РАН.

Сергеев отметил проблему «утечки интеллекта из страны», которая, по его мнению, требует серьезного внимания. «Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц – сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», – посетовал президент РАН.

Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта говорил, что число покинувших страну высококвалифицированных специалистов увеличилось с 20 000 в 2013 г. до 44 000 в 2016 г. Он уточнял, что с 1990 г. число исследователей в стране сократилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, сосредоточенного на научных разработках, с 2000 г. составляет 1,3% в год.

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