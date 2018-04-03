Путин прибыл в Анкару
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару с первым зарубежным визитом после победы на президентских выборах 18 марта.
Сразу после выхода из самолета и спуска с трапа Путин поздоровался с участниками трехсторонней встречи. В конце красной дорожки Путина ждал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он поздоровался с президентом, на ходу успел ему доложить; Путин кивнул и сел в машину.
В ходе двухдневного рабочего визита Путин обсудит двусторонние вопросы и перспективы сирийского урегулирования с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. Визит начнется с совместного с Эрдоганом символического запуска начала строительства АЭС «Аккую» по российским технологиям. Во вторник в Анкаре пройдут российско-турецкие переговоры. На следующий день - 4 апреля - здесь же состоится саммит Россия - Турция - Иран.