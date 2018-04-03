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Путин отреагировал на новость из британской лаборатории по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Турции, прокомментировал сегодняшнюю новость о том, что британская военная лаборатория не смогла установить происхождение отравляющего вещества из «дела Скрипалей». Президент упомянул это дело на пресс-конференции по итогам Совета сотрудничества высшего уровня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы вскользь затронули тему. Господин президент [Эрдоган] поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию. Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить - по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», - заметил президент России. Он констатировал, что сотрудники британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества.

«Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, что в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации, - сказал Путин. - В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

«Завтра мы созываем сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Там поставили 20 вопросов. Мы хотим полноценного расследования, хотим, чтобы нас допустили до этого расследования», - сказал Путин журналистам.

Путин напомнил, что в России возбуждено уголовное дело по инциденту с отравлением Скрипалей.

Сегодня Sky News опубликовал интервью с руководителем британской военной лаборатории, исследовавшей вещество, использованное при отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. Он рассказал, что лаборатория не смогла подтвердить происхождение вещества, однако в сочетании с другими данными власти страны пришли к выводу о причастности России к этому инциденту.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания возле торгового центра в Солсбери. Великобритания утверждает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отвергает.

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Политика
Новости

Песков: Лондону придется извиняться перед Москвой из-за дела Скрипаля

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется извиняться перед Москвой, однако «маразм уже зашел слишком далеко», передает его словам ТАСС.

«Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая», - прокомментировал он ситуацию вокруг дела Скрипаля.

«Россия к отравлению Скрипаля непричастна. Заявления британской стороны ни на чем не основаны и ни чем не были подкреплены», - заявил корреспонденту «Ведомостей» Песков.

3 апреля телеканал Sky News сообщил, что лаборатория минобороны Великобритании в Портон-даун, расположенная недалеко от Солсбери, исследовав образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

В Москве около здания ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram

Ведомости
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В центре Москвы, возле здания ФСБ, полицейские задержали организаторов и участников акции, выступающих за защиту личной переписки пользователей Telegram, передает «МБХ медиа».

Всего были задержаны девять человек, они зачитывали личную переписку у приемной ФСБ, передает телеканал «Дождь».

Одну из участниц акции - Татьяну Федорову, зачитавшую переписку математика Дмитрия Богатова, задерживать не стали. Полицейские задерживали участников акции «для проверки документов», отмечает телеканал.

Верховный суд 20 марта не стал удовлетворять иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о порядке предоставления данных для дешифровки сообщений пользователей. В тот же день Роскомнадзор обязал руководство мессенджера в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования, пригрозив в противном случае потребовать блокировки приложения через суд. 

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Бизнес
Новости

РФПИ и суверенный фонд Турции вложат $1 млрд в совместный инвестфонд

Интерфакс
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Турецкий суверенный фонд (ТСФ) согласовали условия и приступают к запуску Российско-турецкого инвестиционного фонда, сообщил РФПИ. Соглашение было подписано во вторник в Анкаре в присутствии президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно достигнутым договоренностям, вклад РФПИ и ТСФ в совместный фонд составит до $500 млн с каждой стороны. Инвестиции будут направлены в привлекательные инвестиционные проекты, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией. В частности, стороны сфокусируются на таких секторах, как инфраструктурное строительство, здравоохранение и информационные технологии, отмечается в сообщении РФПИ.

«Мы высоко ценим ту эффективную коммуникацию, которую нам удалось выстроить с Турецким суверенным фондом, и надеемся, что сумеем объявить о совместных проектах в ближайшее время», - сказал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Политика
Новости

Госдума одобрила в первом чтении призыв в армию заказным письмом

Ведомости
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Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, делающий необязательным личное вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу.

Действующий способ вручения повесток - под роспись - сохраняется. При этом вводится новый способ вручения повесток - отправку их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.

Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель. В уведомлении должна присутствовать отметка почты о доставке такого письма. Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за «военно-учетную работу» в организации.

Если повестку вручили после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, он обязан явиться в военкомат в течение трех рабочих дней. Если ее вручили уже после окончания призыва, призывнику придется явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу, говорится в документе. Кроме того, если повестка была вручена после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, то он в соответствии с законопроектом обязывается явиться в военкомат в течение трех рабочих дней, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Неявку без уважительных причин по повестке либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы.

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 г. группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым, тогдашним председателем комитета Совфеда по обороне. Однако тогда законопроект остался без движения, поскольку не был согласован с правительством.

По словам автора законопроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, сейчас в России порядка 164 000 граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Депутат заметил, что россияне уже давно получают заказные письма в виде налоговых уведомлений или судебных извещений. «Там уже давно в качестве оповещения граждан используют заказные письма», - напомнил он.

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Политика
Новости

Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назвал приоритетом военно-технического сотрудничества поставку в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Заседание Совета сотрудничества высшего уровня под руководством президентов России и Турции проходит в Анкаре. Сегодняшний зарубежный визит российского президента стал первым после президентских выборов 18 марта.

Стоимость сделки по поставке Турции четырех дивизионов С-400 превышает $2 млрд. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть - за счет российского кредита, говорил в конце 2017 г. помощник президента России по ВТС Владимир Кожин.

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Политика
Новости

Во Франции началась масштабная забастовка железнодорожников

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Многие поезда во Франции во вторник отменены из-за начала забастовки сотрудников национального железнодорожного оператора SNCF, сообщает Financial Times (FT). Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев. Они протестуют против планов президента Эммануэля Макрона провести реформы в SNCF, из-за которых водители поездов лишатся щедрых привилегий.

В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания. Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник». Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.

В прошлом забастовки водителей поездов уже срывали планы правительства провести реформы системы соцобеспечения в 1995 г. и пенсионной системы в 2010 г. Но в этот раз у Макрона есть сильное большинство в парламенте, а правительство заявило о готовности в случае необходимости подписать ордонансы, которые позволят провести железнодорожную реформу в более короткий срок, отмечает FT.

Кроме того, во вторник во Франции проводили отдельные забастовки сотрудники Air France, уборщики мусора и сотрудники энергетического сектора.

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор ограничил ввоз из Абхазии овощей, цветов и фруктов

Ведомости
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Россельхознадзор временно ограничил поставки из Абхазии на территорию России овощей, фруктов, цветов, а также многократно используемой тары и паллетов из-за распространения в республике коричнево-мраморного клопа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгеи.

Решение принято по итогам мониторинга, выявившего критическую фитосанитарную обстановку в Абхазии.

«В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля ввести временные ограничения... Исключение составляют картонные коробки, которые могут перевозиться в сопровождении фитосанитарного сертификата из страны-отправителя», - уточняется в заявлении.

В 2017 г. в Абхазии коричнево-мраморный клоп уничтожил до 50% урожая фундука и цитрусовых.

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Политика
Новости

Мария Захарова ответила на колонку в «Ведомостях»

Ведомости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на колонку заместителя главного редактора «Ведомостей» Кирилла Харатьяна «27 стран против 24 нелепых выдумок». В заявлении Захаровой, полученном «Ведомостями», отмечается, что автор колонки поставил под сомнение наличие у России «положительной повестки» и заподозрил «российскую внешнюю политику в постоянном стремлении противопоставить себя условному "Западу" и поддерживать конфликтную ситуацию».

Проблема заключается не в отсутствии позитивной повестки, пишет Захарова. «Дело в том, что наличие столь серьезных вызовов и угроз, которые стоят перед международным сообществом, так и не сподвигло государства т.н. «Запада» к равноправному сотрудничеству с Россией. Политический истеблишмент ряда западных государств не хочет решать вопросы за столом переговоров, не считает себя связанным правилами и процедурами международного права (что, кстати, наглядно показало «дело Скрипалей»), предпочитая бесконечно праздновать «победу» в Холодной войне и пытаясь саботировать наши конструктивные предложения по т. н. «позитивной повестке» (как было, например, с идеей об отмене виз с ЕС)», - пишет представитель МИДа.

«Резюмируя: положительная повестка у нас есть, а вот желания решать сложные вопросы за столом переговоров у "партнеров" не хватает», - заявила Захарова.

Полный текст ответа Марии Захаровой:

Политика
Новости

Британская лаборатория не доказала российское происхождение «Новичка» – Sky News

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Лаборатория минобороны Великобритании в Портон-даун близ Солсбери, исследовавшая образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение использованного при этом нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Об этом канал Sky News сообщил со ссылкой на руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда.

«Мы установили, что это "Новичок", что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не установили его точное происхождение, но мы дали правительству научную информацию, на основе которой с помощью ряда других источников они пришли к определенным заключениям», - заявил исследователь. Он повторил, что прямое установление происхождения вещества не являлось целью лаборатории. Оно, по его словам, потребовало «иной информации» на других уровнях, частично - разведывательной информации.

Эйткенхед вместе с тем рассказал, что синтез использованного «Новичка» «чрезвычайно сложен и требует привлечения ресурсов государственного уровня». Антидот против этого вещества неизвестен и никакого лечения такого типа Скрипаль с дочерью не получали, подчеркнул он. Руководитель также опроверг возможность попадания «Новичка» вовне «из стен нашей лаборатории».

Sky News выпустил эту новость накануне заседания по инциденту в Солсбери исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Россия не примет результатов расследования ОЗХО, если они не будут предоставлены российской стороне, заявил в понедельник постпред России при организации Александр Шульгин.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший в результате инцидента, остается в критическом состоянии, его дочь Юлия - в стабильном, сообщила сегодня Национальная служба здравоохранения Англии.

Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания возле торгового центра в Солсбери. Великобритания утверждает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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Финансы
Новости

Убыток финансовой группы «Будущее» превысил 15 млрд рублей

Ведомости
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Убыток финансовой группы «Будущее», объединяющей пенсионные фонды O1 Group Бориса Минца, составил за 2017 г. 15,4 млрд руб. из-за пересмотра стоимости активов против убытка в 1 млрд руб. в 2016 г., следует из отчетности холдинга по РСБУ.

Основная часть убытка связана с обесценением акций дочерних обществ – негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Будущее», «Телеком-союз» и «Образование» – на 13,53 млрд руб., или на 25%, до 40,64 млрд руб. по состоянию на конец 2017 г. На эту сумму были созданы соответствующие резервы. Кроме того, группа зарезервировала 566 млн руб. под обесценение векселей.

Убыток 15 млрд руб. – это неденежный результат, говорит представитель группы: он является следствием переоценки стоимости активов фонда и отражает сложившуюся на рынке ситуацию. По его словам, группа отразила изменившуюся стоимость своих активов в соответствии с текущей среднерыночной оценкой НПФ из топ-10 – она снизилась до 10-13% по сравнению с 15-20% несколькими годами ранее.

На снижение стоимости фондов повлияла не только санация в банковском секторе (НПФ «Будущее» списал акции попавшего под финансовое оздоровление банка «Открытие», а также потерял на снижении стоимости акций ВТБ), но и общерыночные факторы неопределенности в отрасли, связанные с продолжающимся мораторием на поступление взносов по обязательному пенсионному страхованию и отсрочкой запуска новой системы индивидуального пенсионного капитала, объясняют в «Будущем.

«Группа уже реализует меры, направленные на повышение стоимости чистых активов, включая оптимизацию расходов и корректировку инвестиционной стратегии в направлении более консервативной, увеличение инструментов с фиксированным доходом», – отмечает представитель «Будущего».

На снижение стоимости фондов повлияла не только санация в банковском секторе (НПФ «Будущее» переоценил бумаги санируемой группы «Открытие», а также потерял на снижении стоимости акций ВТБ), но и общерыночные факторы неопределенности в отрасли, связанные с продолжающимся мораторием на поступление взносов по обязательному пенсионному страхованию и отсрочкой запуска новой системы индивидуального пенсионного капитала, объясняют в «Будущем».

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Бизнес
Новости

Мильнер выбыл из топ-50 самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes

Ведомости
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Американский журнал Forbes опубликовал The Midas List («список Мидаса») – ежегодный рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов мира. В этот рейтинг издание включает бизнесменов, которые удачно инвестировали в стартапы, превратившиеся впоследствии в крупные технологические компании. Единственный россиянин в списке Юрий Мильнер не попал в топ-50 рейтинга. В этом году он занял 52 строчку рейтинга.

В 2015 г. Мильнер был на 20 месте рейтинга. В 2016 г. - на 17 месте. В 2017 г. Мильнер поднялся на 15 строчку.

Американский Forbes называет Мильнера «самым влиятельным российским инвестором в технологии». В 2009–2010 гг. основанный Мильнером и Алишером Усмановым фонд DST купил миноритарный пакет акций Facebook. После этого DST вкладывал деньги во многие зарубежные активы – Spotify, Groupon, Twitter, Zynga, Alibaba и др.

Возглавил «список Мидаса» в этом году партнер фонда Sequoia Capital Нил Шэнь. На втором месте - партнер венчурной фирмы Benchmark Билл Герли. Замыкает первую тройку партнер фонда Sequoia Capital Джим Гетц, который лидировал в рейтинге предыдущие четыре года.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

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