Политика

Новости

Улюкаев пожаловался членам ОНК на отказ в свидании с женой

Приговоренный к восьми годам колонии строгого режима бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой, передает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Александра Ионова.

По словам Ионова, это единственная жалоба Улюкаева, содержащегося в СИЗО «Матросская Тишина». «Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, потому что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания», - пояснил член ОНК. По его словам, бывший министр возмущен таким решением суда. Как он рассказал, к нему на свидание пришли одновременно два человека в рамках одного свидания, а не двух.

Жалоб на условия содержания у экс-министра нет, сказал Ионов.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит апелляцию защиты на приговор Улюкаеву. 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн. Помимо восьми лет колонии, Улюкаева также обязали выплатить штраф в размере 130 млн руб.

Восемь лет Улюкаеву: как это было