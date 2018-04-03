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МИД попросил Британию дать визу племяннице Скрипаля

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Посольство России в Великобритании направило ноту британскому посольству в Москве с просьбой выдать визу племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории.

«Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении британскую сторону. Надеемся на то, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства», - говорится в сообщении российского посольства.

3 апреля телеканал Sky News со ссылкой на руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда сообщил, что лаборатория, исследовавшая образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение использованного при этом нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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«Алмаз-Антей» опроверг версию попадания в МН17 невидимой для радаров ракеты

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«Алмаз-Антей» опроверг утверждение международной следственной группы (JIT) по делу о крушении Boeing МН17 о том, что сбившая лайнер ракета могла быть невидима для российских радаров, передает «Интерфакс».

«Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с самолетом "Боинг-777" она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса "Утес-Т", расположенного на позиции "Усть-Донецк" Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения», - пояснили в концерне.

Как отметил «Алмаз-Антей», полет ракеты обязательно зафиксировал бы радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Утес-Т». Россия передала группе следователей JIT первичную радиолокационную информацию в формате файла первичной регистрации. Это означает, что данная информация не проходила какой-либо процедуры фильтрации. В этом файле есть данные о регистрации всех без исключения радиолокационных отметок, потупившие с радиолокатора.

«Кроме того, в файл первичной регистрации записываются азимутальные метки, координатная информация, параметры принятых сигналов, режимы работы радиолокационной аппаратуры, а также специальные служебные сообщения, предназначенные для организации последующего чтения файла и анализа первичной радиолокационной информации», - уточнили в российском концерне.

«Алмаз-Антей» также утверждает, что «без разрушения структуры первичного файла» невозможно внести в него какие-либо изменения.

3 апреля JIT опубликовала отчет, согласно которому запущенная якобы из ЗРК «Бук» ракета могла быть не видна радиолокационным станциям Усть-Донецка (территория России): «Данные о полете ракеты отсутствуют на изображениях с российских радаров из-за особенностей полета, в частности скорости».

В заявлении утверждается, что скорость ракеты существенно меньше скорости самолетов гражданской авиации. Boeing МН17 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту был сбит ракетой из ЗРК «Бук», утверждает JIT с сентября 2016 г.

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Новости

Улюкаев пожаловался членам ОНК на отказ в свидании с женой

Ведомости
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Приговоренный к восьми годам колонии строгого режима бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой, передает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Александра Ионова.

По словам Ионова, это единственная жалоба Улюкаева, содержащегося в СИЗО «Матросская Тишина». «Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, потому что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания», - пояснил член ОНК. По его словам, бывший министр возмущен таким решением суда. Как он рассказал, к нему на свидание пришли одновременно два человека в рамках одного свидания, а не двух.

Жалоб на условия содержания у экс-министра нет, сказал Ионов.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит апелляцию защиты на приговор Улюкаеву. 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн. Помимо восьми лет колонии, Улюкаева также обязали выплатить штраф в размере 130 млн руб.

Восемь лет Улюкаеву: как это было

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Бизнес
Новости

«Новапорт» Романа Троценко приобрел аэропорт Ставрополя

Ведомости
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«Новапорт» Романа Троценко купил АО «Международный аэропорт Ставрополь», управляющее одноименным аэропортом. Об этом говорится в сообщении компании.

«Новапорт» рассчитывает к 2022 г. увеличить пассажиропоток приобретенного аэропорта более чем на 70%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на конец февраля 2018 г. собственником 100% акций АО «Международный аэропорт Ставрополь» было минимущества Ставропольского края.

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Бизнес
Новости

Миллер рассказал о предстоящем снижении транзита газа через Украину в 10 раз

Ведомости
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 г. после запуска «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через территорию Украины упадет в 10 раз, передает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшее время полное перекрытие транзита через украинскую территорию не планируется. «Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины», - пояснил Миллер в эфире «Первого канала».

По его словам, скорее всего речь будет идти о поставках транзитом 10-15 млрд куб. м газа ежегодно.

В 2017 г. Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 г. - 82 млрд куб. м.

Миллер также отметил, что новые условия транзита газа предстоит еще обсудить с украинской стороной.

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Политика
Новости

Песков: Лондону придется извиняться перед Москвой из-за «дела Скрипаля»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется извиняться перед Москвой, однако «маразм уже зашел слишком далеко», передает его словам ТАСС.

«Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая», - прокомментировал он ситуацию вокруг «дела Скрипаля».

«Россия к отравлению Скрипаля непричастна. Заявления британской стороны ни на чем не основаны и ни чем не были подкреплены», - заявил корреспонденту «Ведомостей» Песков.

3 апреля телеканал Sky News сообщил, что лаборатория минобороны Великобритании в Портон-Дауне, расположенная недалеко от Солсбери, исследовав образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

Путин отреагировал на новость из британской лаборатории по «делу Скрипалей»

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Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Турции, прокомментировал сегодняшнюю новость о том, что британская военная лаборатория не смогла установить происхождение отравляющего вещества из «дела Скрипалей». Президент упомянул это дело на пресс-конференции по итогам Совета сотрудничества высшего уровня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы вскользь затронули тему. Господин президент [Эрдоган] поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию. Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить - по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», - заметил президент России. Он констатировал, что сотрудники британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества.

«Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне, что в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации, - сказал Путин. - В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

«Завтра мы созываем сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Там поставили 20 вопросов. Мы хотим полноценного расследования, хотим, чтобы нас допустили до этого расследования», - сказал Путин журналистам.

Путин напомнил, что в России возбуждено уголовное дело по инциденту с отравлением Скрипалей.

Сегодня Sky News опубликовал интервью с руководителем британской военной лаборатории, исследовавшей вещество, использованное при отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. Он рассказал, что лаборатория не смогла подтвердить происхождение вещества, однако в сочетании с другими данными власти страны пришли к выводу о причастности России к этому инциденту.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания возле торгового центра в Солсбери. Великобритания утверждает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отвергает.

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Политика
Новости

В Москве около здания ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram

Ведомости
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В центре Москвы, возле здания ФСБ, полицейские задержали организаторов и участников акции, выступающих за защиту личной переписки пользователей Telegram, передает «МБХ медиа».

Всего были задержаны девять человек, они зачитывали личную переписку у приемной ФСБ, передает телеканал «Дождь».

Одну из участниц акции - Татьяну Федорову, зачитавшую переписку математика Дмитрия Богатова, задерживать не стали. Полицейские задерживали участников акции «для проверки документов», отмечает телеканал.

Позже полиция отпустила задержанных участников акции. Об этом в Twitter написал организатор акции Анатолий Капустин.

Верховный суд 20 марта не стал удовлетворять иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о порядке предоставления данных для дешифровки сообщений пользователей. В тот же день Роскомнадзор обязал руководство мессенджера в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования, пригрозив в противном случае потребовать блокировки приложения через суд. 

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Бизнес
Новости

РФПИ и суверенный фонд Турции вложат $1 млрд в совместный инвестфонд

Интерфакс
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Турецкий суверенный фонд (ТСФ) согласовали условия и приступают к запуску Российско-турецкого инвестиционного фонда, сообщил РФПИ. Соглашение было подписано во вторник в Анкаре в присутствии президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно достигнутым договоренностям, вклад РФПИ и ТСФ в совместный фонд составит до $500 млн с каждой стороны. Инвестиции будут направлены в привлекательные инвестиционные проекты, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией. В частности, стороны сфокусируются на таких секторах, как инфраструктурное строительство, здравоохранение и информационные технологии, отмечается в сообщении РФПИ.

«Мы высоко ценим ту эффективную коммуникацию, которую нам удалось выстроить с Турецким суверенным фондом, и надеемся, что сумеем объявить о совместных проектах в ближайшее время», - сказал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Политика
Новости

Госдума одобрила в первом чтении призыв в армию заказным письмом

Ведомости
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Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, делающий необязательным личное вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу.

Действующий способ вручения повесток - под роспись - сохраняется. При этом вводится новый способ вручения повесток - отправку их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.

Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель. В уведомлении должна присутствовать отметка почты о доставке такого письма. Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за «военно-учетную работу» в организации.

Если повестку вручили после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, он обязан явиться в военкомат в течение трех рабочих дней. Если ее вручили уже после окончания призыва, призывнику придется явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу, говорится в документе. Кроме того, если повестка была вручена после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, то он в соответствии с законопроектом обязывается явиться в военкомат в течение трех рабочих дней, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Неявку без уважительных причин по повестке либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы.

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 г. группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым, тогдашним председателем комитета Совфеда по обороне. Однако тогда законопроект остался без движения, поскольку не был согласован с правительством.

По словам автора законопроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, сейчас в России порядка 164 000 граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Депутат заметил, что россияне уже давно получают заказные письма в виде налоговых уведомлений или судебных извещений. «Там уже давно в качестве оповещения граждан используют заказные письма», - напомнил он.

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Политика
Новости

Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назвал приоритетом военно-технического сотрудничества поставку в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Заседание Совета сотрудничества высшего уровня под руководством президентов России и Турции проходит в Анкаре. Сегодняшний зарубежный визит российского президента стал первым после президентских выборов 18 марта.

Стоимость сделки по поставке Турции четырех дивизионов С-400 превышает $2 млрд. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть - за счет российского кредита, говорил в конце 2017 г. помощник президента России по ВТС Владимир Кожин.

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Политика
Новости

Во Франции началась масштабная забастовка железнодорожников

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Многие поезда во Франции во вторник отменены из-за начала забастовки сотрудников национального железнодорожного оператора SNCF, сообщает Financial Times (FT). Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев. Они протестуют против планов президента Эммануэля Макрона провести реформы в SNCF, из-за которых водители поездов лишатся щедрых привилегий.

В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания. Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник». Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.

В прошлом забастовки водителей поездов уже срывали планы правительства провести реформы системы соцобеспечения в 1995 г. и пенсионной системы в 2010 г. Но в этот раз у Макрона есть сильное большинство в парламенте, а правительство заявило о готовности в случае необходимости подписать ордонансы, которые позволят провести железнодорожную реформу в более короткий срок, отмечает FT.

Кроме того, во вторник во Франции проводили отдельные забастовки сотрудники Air France, уборщики мусора и сотрудники энергетического сектора.

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

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