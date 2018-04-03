Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании

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Госдума одобрила в первом чтении призыв в армию заказным письмом

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, делающий необязательным личное вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу.

Действующий способ вручения повесток - под роспись - сохраняется. При этом вводится новый способ вручения повесток - отправку их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.

Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель. В уведомлении должна присутствовать отметка почты о доставке такого письма. Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за «военно-учетную работу» в организации.

Если повестку вручили после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, он обязан явиться в военкомат в течение трех рабочих дней. Если ее вручили уже после окончания призыва, призывнику придется явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу, говорится в документе. Кроме того, если повестка была вручена после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, то он в соответствии с законопроектом обязывается явиться в военкомат в течение трех рабочих дней, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Неявку без уважительных причин по повестке либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы.

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 г. группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым, тогдашним председателем комитета Совфеда по обороне. Однако тогда законопроект остался без движения, поскольку не был согласован с правительством.

По словам автора законопроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, сейчас в России порядка 164 000 граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Депутат заметил, что россияне уже давно получают заказные письма в виде налоговых уведомлений или судебных извещений. «Там уже давно в качестве оповещения граждан используют заказные письма», - напомнил он.