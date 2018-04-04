Политика

Новости

Полковник Захарченко рассказал о принадлежности изъятого у него имущества

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, заявил, что из всего изъятого у него имущества на общую сумму 9 млрд руб. ему принадлежат только около 93 000 руб. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы ТАСС, переданные в СИЗО через адвоката.

«Из всего имущества мне принадлежат 92 800 руб. – денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», – заявил Захарченко.

Никулинский суд Москвы в декабре прошлого года изъял в доход государства имущество, принадлежащее родственникам и знакомым Дмитрия Захарченко, Общая сумма имущества, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 млрд руб.: это 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 г. по обвинению в получении взятки. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение этих денег полковник объяснить не смог.