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СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «российских олигархов»

Администрация США уже сегодня может объявить о вводе новых санкций в отношении «российских олигархов», близких к президенту России Владимиру Путину. Первым об этом сообщило агентство Reuters, затем тему подхватили газета The Washington Post и телекомпания FoxNews.

По данным Reuters, под санкции могут попасть 19 физических лиц и 5 организаций, такое решение было принято 15 марта. В числе организаций фигурируют два разведывательных подразделения, которых власти США считают причастными к кибератакам последних двух лет.

По данным WP, список может включать как минимум шесть бизнесменов, ставших фигурантами «кремлевского доклада», который был опубликован в начале года. При этом собеседники газеты отмечают, что последнее время советники президента США Дональда Трампа настаивали на введении новых санкций против России в ответ на якобы организованное ею отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе из-за дела Скрипаля власти США выслали 60 российских дипломатов. Москва ответила тем же.

Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), утверждают четыре собеседника агентства. 15 марта этот же документ стал основанием для обновления российского санкционного списка. В него были включены 14 физлиц, а также Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина. Все попавшие под санкции лица, кроме одного, являлись сотрудниками этого агентства. Они подозревались во вмешательстве в президентскую кампанию-2016 г. Еще ранее, в феврале, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам и трем компаниям в ведении против США «информационной войны».

По данным CNN за последнее время команда Мюллера допросила двух российских олигархов (также были досмотрены электронные устройства одного из них). Еще одному был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы. Собеседники телеканала полагают, что прокуроры Мюллера могут искать следы российского финансирования избирательной кампании Трампа через подставных ли.