Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал о беспрецедентной уступке России при поставках в Турцию С-400

Скорейшее начало поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» было одним из ключевых вопросов, которые обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к системе военно-технического сотрудничества. В итоге сроки были скорректированы: вместо марта 2020 г. они начнутся в июле 2019 г.

Высокопоставленный собеседник издания называет ускорение сроков поставок уступкой со стороны Москвы, которая «в какой-то степени беспрецедентна». Он пояснил, что столь скорое исполнение контракта «демонстрирует высокий уровень наших отношений». Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд был подписан в июле 2017 г. Новые сроки могут быть зафиксированы в дополнительном соглашении.

По ранее утвержденной кредитной схеме Турция оплатит самостоятельно 45% стоимости контракта, а оставшиеся 55% - заемными средствами, которые выдаст российский Минфин. Гасить кредит Анкара планирует четыре года, ежегодно возвращая по 15% от его суммы.

Турции важно как можно скорее получить свою первую зенитную систему дальнего радиуса действия для демонстрации США «своей независимости в оборонном плане», считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Москве же было несложно «подыграть» Турции, тем более что это может закрепить позиции России на рынке вооружений, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.