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Политика
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«Коммерсантъ» узнал о беспрецедентной уступке России при поставках в Турцию С-400

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Скорейшее начало поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» было одним из ключевых вопросов, которые обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к системе военно-технического сотрудничества. В итоге сроки были скорректированы: вместо марта 2020 г. они начнутся в июле 2019 г.

Высокопоставленный собеседник издания называет ускорение сроков поставок уступкой со стороны Москвы, которая «в какой-то степени беспрецедентна». Он пояснил, что столь скорое исполнение контракта «демонстрирует высокий уровень наших отношений». Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд был подписан в июле 2017 г. Новые сроки могут быть зафиксированы в дополнительном соглашении.

По ранее утвержденной кредитной схеме Турция оплатит самостоятельно 45% стоимости контракта, а оставшиеся 55% - заемными средствами, которые выдаст российский Минфин. Гасить кредит Анкара планирует четыре года, ежегодно возвращая по 15% от его суммы.

Турции важно как можно скорее получить свою первую зенитную систему дальнего радиуса действия для демонстрации США «своей независимости в оборонном плане», считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Москве же было несложно «подыграть» Турции, тем более что это может закрепить позиции России на рынке вооружений, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

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Бизнес
Новости

Правительство увеличило уставный капитал РЖД почти на 26 млрд рублей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 25,9 млрд руб. Документ опубликован на сайте правительства.

Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании, говорится в справке к документу. Из них 6,3 млрд руб. будут направлены на развитие Московского транспортного узла, 0,09 млрд руб. — на строительство магистрали Москва Казань, 9,51 млрд руб. — на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, 10 млрд руб. — на развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

«Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете», — отмечается в сообщении правительства.

РЖД еще есть на чем сэкономить

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Бизнес
Новости

Дерипаска может войти в совет директоров «Норникеля»

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска, владелец En+ и «Русала», контролирующего 27,8% акций в ГМК «Норильский никель», выдвинулся в новый состав совета директоров компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Состояние Дерипаски в 2017 г., по оценке российского Forbes, составляло $5,1 млрд. Журнал поместил его на 23-е место в рейтинге богатейших россиян. «Включение Олега Дерипаски - единственная значимая смена (среди кандидатур в совет директоров)», - говорится в материале.

В «Норникеле» и в контролирующих его компаниях отказались комментировать изданию эту информацию. Газета напоминает, что в 2010 г. аналогичный шаг миллиардера «предшествовал обострению акционерного конфликта в "Норникеле".

Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 г., когда «Русал» выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз - с 2010 по 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». Во время второго периода компания переживала второй конфликт между «Русалом» и «Интерросом». Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров «Норникеля» нет, «Интеррос» и «Русал» представляет в нем топ-менеджмент.

Компании «Русал» Дерипаски принадлежит 27,8% акций в «Норникеле», «Интерросу» Владимира Потанина - 32,9%. В марте 2018 г. структура Потанина выкупила у компании Crispian Романа Абрамовича 2,1% акций «Норникеля». «Русал» попытался оспорить эту сделку в Высоком суде Лондона. Инстанция рассмотрит спор 14-17 мая.

ГМК «Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основные виды егр деятельности - поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, а также продажа цветных и драгоценных металлов.

Политика
Новости

Times стало известно обнаружение места производства яда «Новичок»

Ведомости
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Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», при помощи которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах королевства.

Издание утверждает, что яд, использованный для атаки в Солсбери, был произведен в секретной российской лаборатории. Где именно она расположена, не уточняется. Собеседник издания пояснил, что спецслужбы не готовы утверждать, что на 100% знают точное место расположения этой лаборатории, но степень их уверенности достаточно высока. Они также считают, что российские эксперты проводили тесты, чтобы проверить, пригоден ли «Новичок» для убийства.

По данным издания, источник производства токсина британские спецслужбы смогли идентифицировать уже через три дня после отравления Скрипаля, который был найден в бессознательном состоянии 4 марта. К моменту первого заседания чрезвычайного правительственного комитета Великобритании (COBRA) 7 марта у спецслужб уже была информация о том, что вещество в основном прибыло из России.

Накануне Россия потребовала созвать 5 апреля открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля». Этому предшествовало удаление британским МИДом публикации в Twitter о том, что российское происхождение «Новичка» было установлено британской военной лабораторией Портон-Даун.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «российских олигархов»

Ведомости
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Администрация США уже сегодня может объявить о вводе новых санкций в отношении «российских олигархов», близких к президенту России Владимиру Путину. Первым об этом сообщило агентство Reuters, затем тему подхватили газета The Washington Post и телекомпания FoxNews.

По данным Reuters, под санкции могут попасть 19 физических лиц и пять организаций, такое решение было принято 15 марта. В числе организаций фигурируют два разведывательных подразделения, которые власти США считают причастными к кибератакам последних двух лет.

По данным WP, список может включать как минимум шесть бизнесменов, ставших фигурантами «кремлевского доклада», который был опубликован в начале года. При этом собеседники газеты отмечают, что последнее время советники президента США Дональда Трампа настаивали на введении новых санкций против России в ответ на якобы организованное ею отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе из-за дела Скрипаля власти США выслали 60 российских дипломатов. Москва ответила тем же.

Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), утверждают четыре собеседника агентства. 15 марта этот же документ стал основанием для обновления российского санкционного списка. В него были включены 14 физлиц, а также Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина. Все попавшие под санкции лица, кроме одного, являлись сотрудниками этого агентства. Они подозревались во вмешательстве в президентскую кампанию - 2016 г. Еще ранее, в феврале, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам и трем компаниям в ведении против США «информационной войны».

По данным CNN, за последнее время команда Мюллера допросила двух российских олигархов (также были досмотрены электронные устройства одного из них). Еще одному был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы. Собеседники телеканала полагают, что прокуроры Мюллера могут искать следы российского финансирования избирательной кампании Трампа через подставных лиц.

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Политика
Новости

CNN узнала о допросе российских бизнесменов командой спецпрокурора США

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Двое «российских олигархов» были допрошены представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.

Первый из российских бизнесменов был допрошен, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. При этом прокуроры осмотрели его электронные устройства. Второго допросили во время его недавней поездки по США. Был ли обыскан он, не сообщается. Команда Мюллера также направила неформальный запрос об интервью еще одному российскому олигарху, который какое-то время не появлялся в США. Имена предпринимателей не называются.

Интерес команды спецпрокурора сосредоточен на поиске возможных финансовых потоков из России, которые могли быть использованы на предвыборные нужды в ходе кампании 2016 г. или на инаугурацию, полагают собеседники телекомпании. Законодательство США запрещает политическое финансирование со стороны иностранцев. Штат Мюллера изучает инвестиции российских предпринимателей в компании или аналитические центры с политической составляющей. Одна из версий, которую предстоит проверить прокурорам, – использование россиянами американских граждан для подставного финансирования президентской кампании.

Бывший федеральный прокурор Дэниэл Голдман заметил, что следователи любят элемент неожиданности. Так, для получения доступа к электронным устройствам россиян в арсенале команды Мюллера были ордера на обыск. Это позволяло обыскать электронные устройства раньше, чем с них могли удалить важную информацию.

По данным Центра ответственной политики, на свою предвыборную кампанию Дональд Трамп привлек $333 млн. Бюджет его инаугурации составил $106,8 млн и оказался в два раза больше, чем у любого из его предшественников.

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Экономика
Новости

РБК узнал о разработанной ВШЭ и ЦСР реформе образования за 8 трлн рублей

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Проект реформы образования, разработанный Высшей школой экономики и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, представлен в докладе «12 решений для нового образования». Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подготовкой которого руководили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и научный руководитель Института образования ВШЭ. Запрос на реформу образования был сформулирован в обращении президента Федеральному собранию.

Полная реализация предложений ВШЭ и ЦСР обойдется в 8,3 трлн руб. за шесть лет с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования, подсчитало издание. В качестве оптимального сценария предлагается вариант доведение бюджетного финансирования образования к 2024 г. до 4,8% ВВП. В базовом сценарии бюджетные расходы на образование оценены в 4,4% ВВП, а сценарий с финансирование на уровне 4,0% ВВП (меньше, чем было в 2012 г.) назван инерционным и неприемлемым, ставящим под вопрос технологическую самостоятельность страны.

В системе дошкольного образования авторы программы выделяют этап раннего развития – от 0 до 3 лет, предполагающий ежемесячное наблюдение развития детей и консультирование родителей специалистами. В результате к 2024 г. доля неготовых к школе первоклассников должна, по замыслу авторов, сократиться на 20%, а к 2030 г. – в два раза. Цена вопроса – 296 млр. руб.

Переход школ на новые образовательные технологии авторы оценивают в 466 млрд руб. Сюда входит внедрение с 2023 г. цифровых учебно-методических комплексов, которые должны заменить традиционные учебники, а также включение в учебный процесс цифровых обучающих игр и симуляторов с 2020 г.

Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений оценена более чем в 2 трлн руб. Сюда входит подключение к интернету всех школ, создание ежегодно 70 000 мест в дошкольных учреждениях, ремонт 5000 школ и как минимум 12 500 школьных автобусов.

Расходы на реализацию равных возможностей обучения по программе могут превысить 1,3 трлн руб. Речь идет о запуске адресных программ образовательной поддержки бедных семей, о социальных стипендиях нуждающимся в размере 80% от регио­нального прожиточного минимума и возможности пройти годичную программу подготовки к школе.

Для создания сети колледжей опережающей подготовки в области высоких технологий авторы предлагают открыть 55 новых детских технопарков «Кванториум» – на это потребуется 412 млрд руб. Поддержку талантливых детей должно обеспечить создание 40 новых центров по модели сочинского «Сириуса» с трехнедельным обучением 4800 школьников в год. Для лучших специалистов предлагается ввести субсидирование 100% ставки по ипотеке. Эти статьи расходов эксперты оценивают в 880 млрд руб. Превращение вузов в региональные центры инноваций с грантовой системой поддержки авторы доклада оценили в 392 млрд руб., а развитие рынка непрерывного образования – в 601 млрд руб. Последняя сумма включает в себя открытие 200 центров для взрослых на базе колледжей и вузов.

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Политика
Новости

Обвиняемый в хакерстве россиянин пытался совершить побег

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Россиянин Евгений Никулин, арестованный по подозрению во взломе LinkedIn и Dropbox, теперь обвиняется еще и в попытке побега. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокурора.

Никулин оказал охране физическое сопротивление, квалифицированное как попытка к бегству, 30 марта в тот момент, когда он должен был пройти медицинское освидетельствование. В итоге на время заседания федерального суда Сан-Франциско на Никулина одели наручники. Его защита обратила внимание суда на то, что «невинный обвиняемый имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением и достоинством». Судебное заседание было перенесено на более поздний срок в апреле.

Никулин был задержан в Праге по запросу ФБР в октябре 2016 г. США обвиняют его в причастности ко взлому соцсети LinkedIn в 2012 г., Dropbox и Formspring в 2012-2013 гг., Россия – в краже денег со счета WebMoney.Ранее LinkedIn сообщала, что в результате кибератаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей сети. Никулин был экстрадирован в США 30 марта, вопреки протестам Москвы, обвинившей Чехию в политически мотивированном шаге.

Белый дом, напротив, благодарил Прагу за сотрудничество. Сам обвиняемый заявил на суде, что вины не признает.

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Бизнес
Новости

«Ъ»: Mail.ru Group и «Мегафон» купят доли в City Mobil

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Mail.ru Group и «Мегафон» купят доли в онлайн-агрегаторе такси City Mobil, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к сделке. Речь идет о сумме $35 млн, которые потратят на приобретение контрольного пакета City Mobil. «Мегафон» получит около 30% City Mobil, а Mail.ru Group – примерно 25%, рассказали источники.

Для «Мегафона» и Mail.ru Group сделка с City Mobil является «экспериментом, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси», сказал один из источников. «Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», – отметил он. «Мегафон» и Mail.ru Group не собираются консолидировать City Mobil, добавил источник.

Представители City Mobil, Mail.ru Group и «Мегафона» не стали комментировать данную информацию.

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Технологии
Новости

Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей Facebook

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Британская аналитическая компания Cambridge Analytica предположительно в 2013 г. получила незаконным путем персональные данные не 50 млн, а 87 млн пользователей. Об этом говорится в сообщении Facebook со ссылкой на технического директора соцсети Майка Шрепфера.

«В целом мы полагаем, что данные 87 млн человек, в основном из США, возможно, были переданы Cambridge Analytica», – говорится в сообщении.

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей от профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Британская компания использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения избирателей. При помощи разработанного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

«В 2015 г. мы узнали от журналистов из The Guardian о том, что Коган поделился данными разработанного им приложения с Cambridge Analytica», - ранее говорил основатель соцсетиМарк Цукерберг. По его словам, это не соответствует политике компании. Соцсеть сразу же закрыла Когану доступ к персональным данным и потребовала от Cambridge Analytica удалить информацию о всех личных данных пользователей, полученных незаконным путем. По его словам, на тот момент компания предоставила доказательства выполнения требований.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

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Технологии
Новости

Facebook рассказал о сканировании личных сообщений в приложении Messenger

Ведомости
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Facebook сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger, передает Bloomberg. Модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения, переписку на предмет противоправного контента, пояснила представитель Facebook Messenger. Если посылаемый контент не отвечает требованиям, то он блокируется. Для проверки используются те же инструменты (автоматические системы), что и при модерации публичных постов в соцсети.

Например, Facebook Messenger сканирует на наличие вирусов ссылки, которые пользователи пересылают друг другу.

«Например, в Messenger, когда вы отправляете фотографию, наши автоматизированные системы сканируют ее с помощью технологии сопоставления», – уточнила представитель Facebook Messenger. «Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро прекратить оскорбительное поведение на нашей платформе», – добавила она.

Ранее Facebook оказался в центре скандала из-за утечки более 50 млн личных данных пользователей соцсети. Британская Cambridge Analytica в 2015 г. собирала персональные данные пользователей для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Соцсеть обязала компанию удалить полученные незаконным путем данные в том же году, однако известно об утечке данных стало только в этом году.

10 главных кибератак в истории человечества

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Финансы
Новости

Мосбиржа может ввести торги иностранными акциями и вечернюю сессию

Ведомости
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Московская биржа может запустить торги иностранными акциями и ввести вечернюю сессию на фондовом рынке - до 23.50 мск. Такие предложения обсуждались на заседании комитета по фондовому рынку во вторник, передают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, речь идет о торгах акциями 50 американских компаний. Изучается возможность торгов в вечернюю сессию иностранными и российскими акциями, входящими в базу расчета индекса Московской биржи. Биржа только начала обсуждать такую возможность с участниками рынка, конкретных решений еще не принято.

В какой валюте могут осуществляться расчеты - в рублях или долларах, не сообщается.

«Биржа обсуждает разные варианты с участниками рынка. Вечерняя сессия нужна, если мы решим торговать иностранными акциями. Пока этот проект в стадии обсуждения», - прокомментировал данную информацию представитель Московской биржи.

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